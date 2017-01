Torcedores do Olympique de Marseille estendem faixas contra volta de Drogba ao clube

Foto: Getty Images

Toda janela de transferências são os mesmos rumores entre Didier Drogba e Oympique de Marseille, clube que o marfinense defendeu por uma temporada e viveu um dos seus melhores momentos na Ligue 1 - ganhando inclusive o melhor jogador do campeonato 2003/04. Em contrapartida, os torcedores não se mostraram tão comovidos com os rumores, e estenderam faixas nas arquibancadas do Estádio Vélodrome contra o atacante marfinense.

"Drogba, para de dizer que você ama o Olympique de Marseille. Você ganha em um mês o que nós nunca teremos na vida. Não se faça de carpideira e volte para a China!", dizia a faixa, dando referência às pessoas que choram em velórios e são pagas para isso.

O treinador Rudi Garcia comentou estar ciente dos rumores entre Drogba e Olympique de Marseille. Mas ressaltou que quer jogadores que abracem o projeto e não que joguem apenas meia temporada pelo clube. O técnico está inseguro no cargo do OM, já que neste último domingo (15), sua equipe sofreu uma dura derrota por 4 a 1 diante do Monaco. O Marseille está na sexta colocação, com 30 pontos.

A passagem por Didier Drogba no Olympique foi muito positiva. Após acumular boas temporadas por Le Mans e Guingamp, o atacante despontou em Marseille, marcando 32 gols em 55 jogos disputados. Na temporada seguinte foi vendido ao Chelsea, onde fez história nos Blues e permaneceu até 2012. O marfinense ainda passou por Shanghai Shenhua, da China, Galatasaray, voltou rapidamente ao clube londrino e estava até ano passado no Impact Montreal, clube canadense que disputa a Major League Soccer.

Além do interesse do Olympique de Marseille, aos 38 anos, Drogba também é sonho de consumo do Corinthians, que quer contar com o experiente atacante para o ano de 2017. O alvinegro paulista inclusive reservou a camisa nove para uma possível chegada do marfinense.