Em grande temporada, Cavani garante renovação com PSG

Cavani segue em alta na França (Foto:Divulgação / PSG)

O uruguaio Edinson Cavani está vivendo sua melhor temporada com a camisa do PSG desde que chegou em Julho de 2013. Com a saída do ídolo sueco Zlatan Ibrahimovic, Cavani tem sido responsável por ser o líder do ataque parisiense, algo que ele almeja há tanto tempo.

Com 25 gols em 24 jogos pelo clube francês em 2016/2017, Cavani foi especulado em alguns clubes europeus, mas, em entrevista à rede de televisão francesa TéléFoot, garantiu que ficará no PSG: "eu quero ficar em Paris, estou bem aqui e amo essa cidade. A minha renovação? Ela vai acontecer".

Segundo o canal, o atacante, que tem contrato até Julho de 2018, irá estender seu vínculo até 2020, podendo ganhar o maior salário do clube, algo em torno de 12 milhões de euros por temporada, ficando a frente do capitão Thiago Silva, jogador com maior remuneração no clube com cerca de 10 milhões de euros.

A renovação de contrato frustra também, além de alguns clubes europeus que estariam interessados no uruguaio, o Tianjin Quanjian (clube que foi comandado por Vanderlei Luxemburgo). O clube chinês, segundo a revista France Football, teria feito uma proposta de 50 milhões de euros pelo atacante, além de um alto salário. Mas parece que terão que buscar outro goleador.

O interesse em Cavani se justifica pela temporada: artilheiro da Ligue 1 com 18 gols em 18 partidas disputadas, ele é o jogador com mais gols feitos em ligas entre as 5 principais da Europa. Na Champions League, o uruguaio com 6 gols só perde para Lionel Messi (com 10 tentos) na artilharia da competição. No sábado (21), contra o Nantes, Cavani terá a oportunidade de marcar seu primeiro gol em 2017 e dar sequência a sua brilhante temporada.