Revelação do futebol francês, meia Sanson é contratado pelo Marseille

Foto: Getty Images

Nesta terça-feira (17), o Olympique de Marseille anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Morgan Sanson, do Montpellier. O atleta de 22 anos custou nove milhões de euros aos cofres dos Les Phocéens, contando ainda mais três milhões de bônus. O contrato do novo jogador será válido por quatro temporadas e meia, já que Sanson passará por exames médicos antes de assinar o acordo.

O presidente do Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, falou à imprensa sobre toda sua satisfação em anunciar a contratação de Sanson: "Estou muito satisfeito pelo fato de o primeiro jogador que se juntou a nós nesta janela de transferência é um dos talentos mais promissores do futebol francês. Gostaríamos também de apostar em jovens jogadores que vão acompanhar o projeto de OM Campeão para alcançar nossos objetivos", comentou.

Por outro lado, o presidente do Montpellier, Laurent Nicollin, desejou boa sorte ao seu antigo jogador, já que Sanson era um dos principais no elenco do MHSC: "Juntar-se ao Olympique de Marseille é uma grande oportunidade para Morgan e mais um passo na sua jovem carreira. Nós lhe desejamos boa sorte para o futuro", disse.

Após ter se destacado na Ligue 2 pelo Le Mans, clube que o revelou, fora também as boas atuações na CFA com o Le Mans B, Morgan Sanson interessou o Montpellier e foi vendido ao clube do extremo sul francês, ganhando sua primeira oportunidade na principal divisão nacional. No MHSC rapidamente virou titular e peça importante. Depois de três temporadas e meia, Sanson sobe mais um degrau na carreira ao assinar com o Olympique de Marseille, tendo a grande oportunidade de continuar demonstrando seu bom futeobl em um clube maior.

Nesta temporada, Sanson atuou em 20 partidas pelo Montpellier e marcou três gols. O meio-campista ainda não teve chances na seleção principal da França, mas já acumulou passagens pelas equipes sub-19 e sub-20 dos Bleus.