Em partida remarcada, Nantes derrota Caen e se afasta da zona de rebaixamento

A partida que havia sido remarcada da 17ª rodada da Ligue 1, aconteceu nesta quarta-feira (18), envolvendo as equipes do Nantes e Caen. Em campo, os Les Canaris derrotaram os Bleu et Rouege, por 1 a 0, com um gol do argentino Emiliano Sala, aos 65 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Nantes chegou a 25 pontos e ocupa a 11ª colocação, se afastando ainda mais da temida zona de rebaixamento. Por outro lado, a derrota deixou o Caen em situação complicada na tabela, pois a equipe do norte francês ocupa a 15ª posição, com 21 pontos, estando somente a um ponto dos últimos três colocados que são relegados para a Ligue 2.

Na próxima rodada, o Nantes irá enfrentar em casa o Paris Saint-Germain, neste sábado (21). Já o Caen, terá um confronto direto contra o Nancy, dentro de casa também no próximo sábado.

Jogo foi equilibrado, mas Nantes aproveitou a oportunidade que teve e Sala definiu partida

A partida em si foi muito equilibrada, ambas equipes tiveram ótimas oportunidades de marcar durante o primeiro tempo e até a metade do segundo, quando o Nantes conseguiu fazer seu gol. Apesar de estar jogando fora de casa, o Caen conseguiu arrematar seis vezes a gol, duas acertaram o objetivo, mas com muita segurança, o goleiro Maxime Dupé realizou as defesas. As principais oportunidades do time visitante saíram dos pés do croata Ivan Santini, auxiliado quase sempre pelo ponta Rony Rodelin.

Já o Nantes arriscou mais vezes a gol e estava melhor no jogo, chegando diversas vezes muito perto de abrir o placar. A boa atuação do experiente goleiro Remy Vercoutre frustrava os atacantes Yacine Bammou e Emiliano Sala. O técnico dos Les Canaris, Sérgio Conceição, perdeu logo aos 18 minutos o brasileiro João Carlos, machucado. Tudo que parecia não dar certo ao Nantes, entre chances desperdiçadas e contusões, foi recompensado aos 65 minutos.

O meio-campista do Caen perdeu a bola na área central do campo, Guillaume Gillet iniciou o contra-ataque para sua equipe, no três contra dois, abriu no lado esquerdo para Amine Harit, o lateral foi pra cima da marcação, conseguiu o drible e chutou firme, o goleiro Vercoutre defendeu com pé, pegou no travessão e no rebote, Sala bem posicionado, concluiu de cabeça e mandar para o fundo da rede.

Apesar das substituições do técnico Patrice Garande, nada conseguiu impedir a vitória do Nantes, que com os três pontos, respira aliviado no meio da tabela, se safando dos últimos três colocados.