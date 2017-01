Encostado no Man United, Depay é oficializado como reforço do Lyon

Memphis usará a camisa 9 na Ligue 1 (Foto: Divulgação/Lyon)

O holandês Memphis Depay foi apresentado oficialmente pelo Olympique Lyonnais nesta sexta-feira (20). O jogador de 22 anos assinou contrato por quatro anos e meio e chega como principal reforço do clube nesta janela de transferências. O valor da transação foi de 16 milhões de euros, de acordo com a equipe. Bônus de até 9 milhões.

Memphis concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou sobre o novo clube: “Estou muito feliz em assinar com o Lyon. Eu quero agradecer a todos por me darem essa chance. Todo mundo queria que eu viesse, por isso estou muito confiante. Eu senti que tinha que vir aqui, há um interesse comum. Lyon é um grande clube com uma grande história, foi campeão por sete anos consecutivos e o clube tem jogado frequentemente Liga dos Campeões.”

Questionado sobre sua situação física após um longo período encostado no Manchester United, o holandês disse: “Eu sei que o próximo jogo é importante, espero participar. Eu preciso de um pouco de ritmo para recuperar a força, mas sou um atleta, estou pronto para treinar. Minha chegada aqui não é vingança pelo que aconteceu em Manchester. Eu quero mostrar que eu sou capaz. No United, eu treinei e eu joguei ao lado de grandes jogadores. Eu aprendi muito com eles.”

O técnico Bruno Génésio comemorou a contratação de seu novo camisa 9: “É um jogador de classe mundial, que mostrou todas as suas qualidades e seu potencial. Vamos tentar integrá-lo o mais rapidamente possível na equipe. Nosso primeiro contato foi muito bom e estou feliz de tê-lo conosco.”

Memphis Depay desembarcou em Lyon na quarta-feira (18), acertou detalhes do contrato e realizou exames médicos nesta quinta-feira (19). Sem espaço nesta temporada no Manchester United, o ponta esquerda chega de forma definitiva aos Gones. No segundo semestre de 2016, o holandês fez apenas oito partidas com a camisa dos Red Devils, somando apenas 134 minutos em campo. Foi titular apenas uma vez com José Mourinho. Sua situação piorou quando relevou que gostaria de deixar o clube inglês na janela de inverno.

Na equipe de Bruno Génésio, Memphis terá a responsabilidade colocar o time na disputa pela vaga na Uefa Champions League. Atualmente o Lyon está na quarta posição, oito pontos atrás do terceiro colocado PSG. O próximo jogo será contra o Marseille, domingo (22), às 18h.

Com apenas 22 anos, o jovem jogador já participou da Copa do Mundo de 2014, tendo realizado ao todo 27 jogos pela Seleção da Holanda. Sua carreira começou cedo, em 2012 estrou pelo PSV, onde ficou até 2015. Pelo clube de Eindhoven, foram 124 jogos e 50 gols anotados. O Manchester desembolsou 34 milhões de euros, mas na Inglaterra foram apenas 53 jogos e sete tentos marcados.