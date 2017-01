Cavani marca duas vezes, PSG vence fora de casa e encosta nos líderes da Ligue 1

O Paris Saint-Germain conseguiu uma importante vitória fora de casa. Neste sábado (21), o clube da capital venceu o Nantes por 2 a 0, em partida válida pela 21ª rodada da Ligue 1. Os dois tentos foram anotados por Edinson Cavani, grande destaque do jogo.

Com o resultado, o PSG chega a cinco vitórias seguidas em jogos oficiais. A equipe de Unai Emery chegou a 45 pontos, ainda em terceiro, mesmo número do vice-líder Monaco. A diferença para o primeiro colocado Nice é de apenas um ponto. O próximo jogo dos parisienses será contra o Bordeaux, pela Copa da Liga Francesa, na terça-feira (24). Enquanto isso, o Nantes ocupa a 11ª posição com 25 pontos. Voltando a campo no sábado (28) contra o Rennes.

O duelo teve a presença de sete brasileiros em campo: Diego Carlos e o lateral-esquerdo Lucas Lima pelo Nantes. Além de Thiago Silva, Maxwell, Marquinhos, Lucas Moura e o naturalizado italiano Thiago Motta.

Verratti recebe amarelo polêmico; Cavani abre o placar

O panorama inicial da partida era de muita disputa no meio, a primeira boa chance aconteceu apenas aos oito minutos: dentro da sua área, Thiago Motta tentou afastar a bola, mas foi travado pela atacante adversário. A sobra ficou limpa para Emiliano Sala, que na cara do gol acabou chutando para fora. Pouco depois, foi a vez de Trapp se atrapalhar. Aos poucos, o Paris começou dominar as ações e impor seu ritmo.

Na primeira jogada bem trabalhada, o atual tetracampeão balançou as redes: Draxler virou o jogo para Lucas, o brasileiro cruzou para o meio e Cavani chegou batendo de primeira, sem dar chances ao goleiro. A resposta do Nantes veio através da bola parada. Após bate-rebate, Diego Carlos cabeceou por cima do travessão.

Aos 29 minutos, um lance polêmico ocorreu: livre de marcação, Verratti se abaixou e deu uma “cabeçada rasteira” recuando para Trapp. O goleiro não pegou com as mãos, apenas tocou de volta. Entretanto, o árbitro da partida marcou irregularidade – ou conduta antidesportiva perante o adversário – e mostrou cartão amarelo para o volante. A partir desse lance, o Nantes foi ao ataque: Lucas Lima cobrou escanteio, Motta cabeceou para baixo, no susto, Cavani mandou pela linha de fundo e afastou o perigo.

Pendurado, Verratti fez falta dura em Rongier. O italiano travou a perna direita do jogador do Nantes, gerando reclamações e pedidos de vermelho. Porém, o árbitro não mostrou nada, só anotou a falta.

Cavani anota golaço de falta e garante três pontos

Na volta do intervalo, o PSG esteve dominando as ações ofensivas. Cavani era muito acionado, buscando bastante o jogo. Em cobrança de falta na lateral esquerda da área, Lucas levantou no tumulto, Meunier se livrou do marcador e cabeceou para trás. A bola fez o balão e pingou no travessão, saindo pela linha de fundo.

Insistindo, a equipe visitante ampliou a vantagem. Diego Carlos derrubou Draxler a 25 metros de distância do gol. Cavani se encarregou da cobrança, o camisa 9 bateu firme, por cima da barreira e anotou um golaço. O chute no ângulo estufou as redes do goleiro, que nada pode fazer. Di María entrou na vaga de Draxler, que deixou o campo sentindo dores. O argentino, em seu primeiro momento, arriscou de fora da área e Dupé segurou em dois tempos.

Os Canaries assustaram com seu principal atacante: Emiliano Sala fez boa jogada pela esquerda, após tentar o passe para o meio, Thiago Silva afastou. Do outro lado, em contra-ataque: Di María tabelou com Bem Arfa, recebeu de volta e tocou para Rabiot. O volante bateu de primeira, em cima do goleiro, perdendo grande chance. Nos acréscimos, Rabiot acertou o travessão com um chute forte. Na sobra, Di María cabeceou fraco e o goleiro pegou.