Com dois de Boschilia, Monaco goleia Lorient e assume liderança isolada

A Ligue 1 tem um novo líder. Neste domingo (22), o Monaco venceu o Lorient por 4 a 0, em partida válida pela 21ª rodada do campeonato. Com dois gols de Gabriel Boschilia e outros dois de Valere Germain, a equipe do principado subiu ao lugar mais alto da tabela, deixando o maior rival na segunda colocação.

Com a goleada, o Monaco agora é o primeiro colocado do Campeonato Francês com 48 pontos. O rival Nice é o vice com 46, logo atrás vem o PSG 45. Os Merlus seguem na lanterna da competição, somando apenas 18 pontos. A equipe do principado agora possui 64 gols, o melhor ataque das ligas europeias. É a terceira vitória seguida na Ligue 1.

Nesta quarta-feira (25), o Monaco volta à campo pela semifinal da Copa da Liga Francesa, contra o Nancy. Na próxima rodada da Ligue 1, o Lorient enfrenta o Dijon no sábado (28), em casa. A equipe do principado terá o Paris Saint-Germain pela frente no domingo (29). A grande partida será no Parc des Princes, às 18h.

Avassalador, Monaco passa o trator no primeiro tempo

O Monaco começou melhor, mais ofensivo e chegando facilmente à área do adversário. Os mandantes mantinham a posse, rodavam a bola e envolviam a marcação. A primeira boa chance veio aos nove minutos: Mendy cruzou e Falcao García cabeceou por cima da meta. Pouco depois, em cobrança de falta, Boschilia levantou no tumulto, Germain mandou de cabeça pela linha de fundo.

A pressão alvirrubra quase resultou em gol aos 14 minutos. Fabinho tocou em profundidade para Germain, o camisa 18 apareceu livre e tentou por cobertura. O goleiro salvou com a mão direita. Na cobrança do escanteio, Bakayoko cabeceou firme, mas Lecomte pegou mais uma vez. O Monaco apostava muito em jogadas pelo alto, um dos pontos fortes da equipe. Glik também teve sua oportunidade, mas a tentativa não teve a direção certa.

Pressionando, os monegascos finalmente abriram o placar: Mendy cruzou na segunda trave e Falcao escorou para o meio. O goleiro conseguiu desviar, mas manteve a bola viva dentro da área. Boschilia apareceu livre e chegou batendo, balançando as redes. E o meio-campista brasileiro estava inspirado. Minutos depois ele anotou o segundo. Após jogada rápida, Bernardo Silva rolou para o camisa 26, que chutou rasteiro e mandou por baixo das pernas de Lecomte.

A resposta do Lorient veio com Le Goff, o lateral foi à linha de fundo e cruzou fechado. A tentativa tomou a direção do gol e Subasic teve que se esticar para salvar. Mesmo assim, o Monaco seguia melhor: Lautoa falhou, Falcao recuperou a bola e arrematou rasteiro, acertando a trave. Na sobra, Germain dominou e bateu no canto oposto, anotando o terceiro. Boschilia quase anotou o hat-trick no final da etapa: ele driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo e bateu mal. A bola passou na frente da meta.

Germain marca mais uma vez e decreta a goleada no principado

Na volta do intervalo, o técnico Bernard Casoni fez as três alterações disponíveis com a finalidade de conseguir ser mais ofensivo e encerrar a fragilidade no meio-campo. O Lorient estava melhor, mas o Monaco foi impiedoso na primeira chance clara da etapa final: Sidibé aproveitou erro de Ciani e armou o contra-ataque. O lateral deixou a bola com Germain, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Boschilia assustou mais uma vez, desta vez em cobrança de falta. O ex-jogador do São Paulo bateu por cima da barreira e a bola passou perto do travessão. Com a boa vantagem no marcador, a equipe monegasca administrava a vantagem. Mbappe Lottin fez boa jogada individual pela direita, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Boschilia, mas o brasileiro chutou por cima da meta. O camisa 29, que entrou na vaga de Germain, fez bons lances pelo lado do campo.

O Lorient teve boa oportunidade com Mesloub. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o argelino, que chutou rasteiro e obrigou Subasic a fazer grande defesa. Waris foi lançado em profundidade, o atacante bateu de primeira e o goleiro croata fez outra boa intervenção. Na reta final, o placar não foi alterado e a goleada sacramentou a liderança isolada do ASM.