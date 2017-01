Emery destaca personalidade do PSG em vitória sobre o Nantes

Foto: Divulgação / PSG

Neste sábado (21), o PSG enfrentou o Nantes, em crescimento na Ligue 1 após a chegada do treinador Sérgio Conceição. Mas os atuais campeões franceses demonstraram força e venceram a partida com dois gols de Cavani, que marcou pela primeira vez em 2017.

Como pediu Emery no começo do ano, a equipe tem sido mais consistente em jogos fora de casa e o treinador elogiou a postura dos jogadores: "sabíamos que seria um jogo muito difícil, pois o Nantes está em um bom momento e é muito forte em casa, mas dominamos a partida. Jogamos com personalidade e tranquilidade". Emery destacou a forma como o primeiro gol foi construído: "ao marcar sob pressão, pudemos achar um gol, como foi o primeiro hoje".

O treinador espanhol falou sobre Draxler, que fez boa partida, mas foi substituído com dores após receber uma pisada na panturrilha: "sobre a lesão de Draxler, eu não acho que seja algo sério, espero que tenha sido apenas uma pancada". O comandante parisiense não quis focar no importante jogo contra o Monaco, pela Ligue 1 no próximo domingo, e lembrou que no meio de semana tem jogo decisivo: "há primeiramente uma semifinal da Copa da Liga contra o Bordeaux, que também é importante. Devemos nos preparar bem".

Cavani, que chegou ao número de 20 gols em 19 jogos pela Ligue 1 nesta temporada (já é a temporada mais goleadora do uruguaio pelo campeonato francês desde que chegou ao Paris), também se mostrou satisfeito com a vitória e a partida que a equipe fez.

"foi acima de tudo uma boa noite, porque viemos aqui para vencer. Conseguimos uma bela vitória, que traz ainda mais confiança. Ainda restam vários jogos, mas este é o caminho a seguir, aquele que todos queremos trilhar para termos um bom final de temporada". O uruguaio ainda falou sobre seu recorde de gols pela Ligue 1: "é bom para a confiança, porque um atacante vive de gols. É o meu trabalho, tenho que ajudar a equipe. Estou feliz, e espero que continue assim", salientou.

Os três pontos deixaram o time da capital com 45 pontos na tabela, a um ponto do Nice (segundo colocado) e três do Monaco (atual líder), que será o próximo adversário pelo campeonato francês, no próximo domingo. Antes disso, o PSG enfrenta o Bordeaux, na terça feira, em busca de uma vaga na final da Copa da Liga francesa.