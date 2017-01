Emery mostra satisfação com classificação à final e crescimento do PSG

Google Plus

Foto: Divulgação / PSG

PSG e Bordeaux se enfrentaram nesta terça feira (24) em busca de uma vaga na final da Copa da Liga. Os parisienses demonstraram força, garantiram a vitória por 4-1 e disputarão a final da competição contra Monaco ou Nancy, que jogam nesta quarta (25).

Unai Emery, técnico parisiense, ressaltou a atuação e disse que a vitória foi merecida: "hoje a equipe demonstrou grande evolução. Trabalhamos duro, melhoramos em campo e o resultado está aí. 4-1 é bom para a confiança". O espanhol lembrou também dos torcedores parisienses que foram até Bordeaux acompanhar o time: "nos classificamos para a nossa primeira final no ano, ao lado dos nossos torcedores. Estamos muito felizes por eles".

Contudo, Unay não esqueceu da grande decisão que o PSG terá contra o Monaco, no domingo, pela Ligue 1. O jogo é tratado como vital nas pretensões do PSG no campeonato, uma vez que enfrenta o líder e que está somente três pontos à frente:

"vamos pensar sobre o jogo de domingo, que é importante para o campeonato e para o futebol francês. Monaco está em forma no momento, mas também estamos em um bom momento. Então, nós queremos nos preparar para jogo e jogar bem", salientou.

Angel Di María, autor de dois gols, também falou sobre a partida: "estou feliz por ter marcado dois gols. Vamos à final, é importante para nós também". O argentino, que busca melhorar seu desempenho na temporada, disse sobre a busca para voltar à titularidade: "eu faço o meu melhor em campo para dar a possibilidade de o treinador a fazer as melhores escolhas".

Com a classificação, o PSG disputará sua 8ª final (quarta seguida) da Copa da Liga. Nas últimas 7 finais, perdeu somente uma vez. Antes disso, o PSG volta suas atenções ao campeonato francês, onde disputa jogo importante contra o Monaco no domingo (29), em Paris.