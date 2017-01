Nova aposta do PSG, jovem Gonçalo Guedes sonha com carreira promissora

Foto: Divulgação/PSG

O Paris Saint-Germain oficializou sua terceira contratação nesta janela de inverno. A equipe da capital francesa anunciou nesta quarta-feira (25) o acerto com Gonçalo Guedes, que estava no Benfica. O atacante assinou contrato até junho de 2021 em uma transferência que custou 30 milhões de euros.

Com apenas 20 anos, o jovem já tem vários títulos em seu currículo: bicampeão do Campeonato Português, bicampeão da Copa da Liga e campeão da SuperCopa. Ele é o mais jovem jogador português a marcar na fase de grupos da Uefa Champions League, quando balançou as redes contra o Atlético de Madrid na temporada 2015/16. O jogador passou por todas as categorias de base da Seleção. Estreou na principal com 18 anos, mas acabou não sendo mais convocado desde 2015.

Em entrevista ao site oficial do PSG, Guedes disse: “É um grande time europeu, que pratica um dos melhores futebóis do continente. Tenho o prazer de me juntar a uma equipe assim e jogar ao lado dos grandes jogadores que estão aqui sob as ordens de Unai Emery, que é um grande técnico. Participar de um time como o Paris Saint-Germain vai permitir progredir ainda mais.”

Questionado sobre seus objetivos na França, o jovem jogador ressaltou dar sequencia nos títulos nacionais: “O Paris ganhou quatro títulos consecutivos do campeonato francês, e eu quero ganhar também. Quero que o clube continue vencendo e vou fazer de tudo para ajudar o progresso da equipe.”

“Sou um jogador rápido, gosto dos contra-ataques, do um contra um. Sou particularmente atraído pelo gol e gosto de marcar. Tento ajudar meus companheiros, gosto também de passar a bola e dar assistências”, disse Gonçalo Guedes.

Foto: Divulgação/PSG

Gonçalo chegou a Paris na terça-feira (25) e realizou exames médios na manhã seguinte, assinando o contrato horas depois. O jovem usará a camisa 15. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, falou sobre a contratação: “Gonçalo é um jovem talento europeu que se encaixa perfeitamente nas ambições do nosso projeto. Ele foi seguido por vários anos por muitos clubes europeus e escolheu assinar com o Paris Saint-Germain. Gonçalo vai aumentar a relação próxima que temos com nossos fãs portugueses na região de Paris e tenho certeza que nossos torcedores vão apreciar suas qualidades técnicas e seu espírito.”

Na terça-feira, o PSG conseguiu a vaga na final da Copa da Liga Francesa ao bater o Bordeaux, fora de casa, por 4 a 1. O próximo compromisso do clube será contra o Monaco, no domingo (29), às 18h.