Falcao decide, Monaco bate Nancy e vai encarar o PSG na final da Copa da Liga

O Monaco recebeu o Nancy no Stade Louis II, em jogo válido pela semifinal da Copa da Liga Francesa 2016/17, nesta quarta-feira (25). A equipe do principado, buscando seu segundo titulo do torneio, enfrentou um adversário que também já levantou o caneco uma vez.

A partida foi equilibrada e os mandantes venceram pelo placar de 1 a 0, o único gol foi marcado por Radamel Falcao García. O resultado garantiu a equipe na final pela terceira vez. O adversário será o PSG, no dia 1° de abril, no Stade des Lumières, em Lyon.

O próximo jogo do Monaco será contra o próprio PSG, no Parc des Princes no próximo domingo (29), em partida válida pela 22ª rodada da Ligue 1. Enquanto que o Nancy recebe o Bordeaux no Stade Marcel-Picot, próximo sábado (28).

O time visitante teve uma boa chance aos 20 minutos. Após uma saída errada do time mandante, a sobra ficou para Koura arriscar, mas o goleiro Subasic fez a defesa.Depois, a equipe da casa deu a resposta aos 32 minutos com Lemar. O jogador tentou surpreender o goleiro N’Dy Assembé ao arriscar sem ângulo, mas o arqueiro camaronês apareceu e espalmou para tiro de canto.

Em seguida foi à vez de Falcao perder a chance de abrir o marcador ao desviar o cruzamento de Sidibé e mandar pra fora. Porém, aos 47 minutos, o colombiano deixou sua marca após assistência do brasileiro Jemerson. O camisa 9 contou com a colaboração de N’Dy Assembé, que não conseguiu defender e o atacante, com seu oportunismo, escorou de cabeça para o fundo do gol.

Na etapa final, o Monaco teve a oportunidade de aumentar com Sidibé. O lateral foi acionado e arriscou colocado, mas o arqueiro camaronês fez boa defesa ao espalmar, evitando que poderia ser um golaço. O resultado garantiu a equipe de Leonardo Jardim na final do torneio pela terceira vez em sua história. O clube disputou por duas oportunidades, conquistou o titulo em 2003. Em 2001foi vice-campeão perdendo para o Lyon.