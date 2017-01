Muitos brasileiros e duelo de artilheiros: PSG e Monaco estão na final da Copa da Liga Francesa

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

A final da Copa da Liga Francesa terá o embate entre dois dos melhores goleadores desta temporada. De um lado Edinson Cavani, do outro Falcao García. Paris Saint-Germain e Monaco conseguiram suas respectivas classificações neste meio de semana e vão se enfrentar na final da competição nacional no dia 1º de abril.

Após 19 anos, a final da Coupe de la Ligue mudou de endereço. Nesta temporada, a decisão acontecerá no Parc Olympique Lyonnais, novo estádio do Lyon. O Paris Saint-Germain é o atual tricampeão e já conquistou a taça em seis oportunidades. O Monaco foi campeão em 2003 e vice dois anos antes.

Por terem conseguido vagas na Uefa Champions League na temporada passada, Monaco e PSG entraram apenas nas oitavas de final nesta edição da Copa da Liga. Os monegascos aplicaram um sonoro 7 a 0 em cima do Rennes. Enquanto que os parisienses venceram o Lille por 3 a 1. Na fase seguinte, o time do principado eliminou o Sochaux nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação. Os comandados de Unai Emery passaram pelo Metz por 2 a 0.

Na última terça-feira (24), o Paris fez 4 a 1 no Bordeaux, fora de casa. Di María abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Rolán empatou. Na etapa final, Cavani anotou dois gols e o argentino Di María fez mais um, fechando a conta. Nesta quarta-feira (25), o ASM bateu o Nancy pelo placar mínimo. O tento único foi anotado por Radamel Falcao Garcia, nos acréscimos da etapa inicial.

Cavani empatou com Pauleta, segundo colocado na artilharia do clube. O uruguaio agora possui 109 gols com a camisa azul, vermelha e branca. Nesta temporada, foram 27 jogos e 28 gols. Radamel Falcao vai ressurgindo aos poucos. O colombiano já balançou as redes 18 vezes em 23 partidas. O Tigre está voltando a velha forma, aumentando ainda mais seu faro de gol. O capitão do Monaco vem sendo o grande condutor da equipe nos últimos meses.

A final da Copa da Liga também reservará o encontro de vários brasileiros. Pelo lado do Monaco temos: Fabinho, Jemerson e Gabriel Boschilia. O PSG tem Thiago Silva, Lucas, Marquinhos, Maxwell e Thiago Motta, que é naturalizado italiano.

O confronto entre PSG e Monaco acontecerá dia 1º de abril, às 18h. Você terá cobertura completa da VAVEL Brasil.