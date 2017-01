Sem espaço na Juventus, experiente Evra é contratado pelo Olympique de Marseille

Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Patrice Evra está de volta à Ligue 1. Nesta quarta-feira (25), o Olympique de Marseille oficializou a contratação do lateral-esquerdo que estava na Juventus. O acerto vem em bom momento e suprirá a carência do clube na posição, o experiente jogador chega para assumir a vaga na equipe titular de Rudi Garcia. O contrato será válido por 18 meses.

Sem espaço na Velha Senhora, o lateral-esquerdo retorna a Ligue 1 após 11 anos. Nesta temporada, Evra fez apenas 13 partidas, sendo seis delas na Uefa Champions League. Não foi relacionado para os últimos três jogos da Juventus. Seu contrato na Itália iria até junho deste ano, mas foi liberado e chega sem custos ao OM.

Evra começou sua carreira nas categorias de base do Brétigny, depois foi para o Sub-19 do PSG. No final do século passado atuou por Marsala e Monza, ambos da Itália, antes de ser contratado pelo OGC Nice. Após duas temporadas, o rival Monaco contratou o lateral 4 milhões de euros. Seu bom desempenho – incluindo o vice da Champions em 2004 – chamou a atenção do Manchester United. Na Inglaterra, Evra foi rapidamente titular e no final de sua etapa chegou a ser capitão dos Red Devils. Em 2014 foi comprado pela Juventus, onde fez 82 jogos e marcou três gols.

As especulações a respeito da chegada de Evra começaram na terça-feira (24), quando a rádio RMC Sport divulgou que os empresários do jogador estavam em Marseille para negociar com o clube da cidade. O lateral realizou exames médicos na noite do dia seguinte.

O Marseille é o sétimo colocado da Ligue 1, com 30 pontos. A equipe encara o Montpellier nesta sexta-feira (27). No meio de semana o adversário será o Lyon, pela Copa da França.