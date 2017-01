Com hat-trick de Gomis, Marseille goleia Montpellier e sobe na tabela

Nesta sexta-feira (27), em partida válida pela 22ª rodada da Ligue 1 2016/17, o Olympique de Marseille jogou bem e goleou o Montpellier por 5 a 1, no Estádio Vélodrome. Bafetimbi Gomis desencantou e marcou três gols, tendo Rolando e Florian Thauvin concluindo o elástico placar. Ryad Boudebouz marcou o de honra da equipe visitante.

Com a vitória conquistada,o Olympique de Marseille chegou aos 33 pontos, ocupando temporariamente a quinta colocação da Ligue 1. Por outro lado, o Montpellier estacionou nos 23 pontos, na 14ª posição, correndo riscos de entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

O Marseille volta a campo nesta próxima terça-feira (31), quando irá enfrentar o Lyon pela Copa da França. Já o Montpellier, enfrentará o Bastia, no sábado (4), pelo campeonato francês.

Marseille abre três gols de vantagem ainda no primeiro tempo e encaminha vitória

Na estreia de Patrice Evra com a camisa do Olympique de Marseille, seus novos companheiros de equipe deram uma exibição de gala. Logo aos quatro minutos de jogo, a equipe da casa mostrou para o que veio e abriu o placar. Em jogada iniciada pela direita, Cabella deixou Gomis em condições boas para marcar, o atacante usou muito bem seu corpo, ganhou na dividida, driblou o marcador e chutou no canto contrário do goleiro Pionnier.

O Montpellier sentiu o gol e não conseguiu parar a organizada equipe do Marseille, que aos 19 minutos fez o segundo gol. Pela esquerda do campo, novamente Cabella recebeu em boa posição para cruzar na área, o meio-campista recebeu o lançamento e cruzou na área de cabeça, a bola ultrapassou toda a marcação do Montpellier e achou Gomis, muito bem posicionado para empurrar para as redes.

A equipe do Marseille provou que era seu dia mesmo ao marcar o terceiro gol, aos 39 minutos. Após perder algumas boas oportunidades, o Montpellier não havia se encontrado na partida, e o time da casa aproveitou a fragilidade do seu adversário. Em falta na ponta direita do campo, a bola que chuveirou na área do Montpellier foi muito mal afastada pela defesa, e o grandalhão Rolando aproveitou a bobeada e mandou de cabeça para o gol.

Montpellier ensaia reação mas é parado com mais dois gols do Olympique de Marseille

Devido ao 3 a 0 no placar, a equipe do Marseille relaxou um pouco e deixou com que o Montpellier gostasse do jogo. Aos 49 minutos, a equipe visitante mostrou que ainda tinha forças ao diminuir o placar. Boudebouz bateu uma falta com perfeição no lado esquerdo da área, a bola entrou no ângulo de Pelé, não dando chances ao goleiro do Marseille.

Após o Montpellier ter começado a acreditar em uma possível reação com esse gol, os donos da casam tiveram um pouco mais de dificuldade. Porém, o dia não era da equipe visitante, mas sim do Olympique e de Gomis, que aos 78 minutos deixou os torcedores do Marseille mais trânquilos ao fazer o quarto gol e seu terceiro no jogo. Ao inciar um contra-ataque mortal, Thauvin recebeu um lançamento com açúcar de Cabella, o ponta dominou e tocou para Gomis que estava ao seu lado e sem marcação, o atacante de primeira tocou para o gol vazio.

Para encerrar a goleada, Thauvin marcou de pênalti, aos 88 minutos, encerrando a chuva de gols do Olympique de Marseille e a estreia com o pé direito de Patrice Evra.