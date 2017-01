Após passagem curta, Bologna empresta Mounier ao Saint-Étienne

Foto: Divulgação/Saint-Étienne

Nesta sexta-feira (27), o Saint-Étienne confirmou a chegada por empréstimo do ponta esquerda Anthony Mounier, que estava no Bologna, da Itália. O jogador de 29 anos retornará aos gramados franceses após quase dois anos longe da Ligue 1. O contrato irá durar até o final da temporada, tendo os Verts a opção de compra ao final do vínculo de Mounier.

Na coletiva de imprensa na sua apresentação, o atleta se demonstrou estar muito feliz em voltar ao futebol francês e encarar este novo desafio: "Eu tive outras oportunidades para vir ao Saint-Étienne, mas quando eles voltaram, eu não hesitei. Fui recebido pelos diretores do clube e estou ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e começar esta nova aventura. A partir desta tarde, eu estou indo para Toulouse (local do próximo jogo)", comentou o jogador.

O presidente da equipe alviverde, Roland Romeyer, também comemorou a chegada de Mounier: "Anthony é um jogador que temos seguido por vários anos e com o qual tivemos muito contatos quando ele estava no Nice. Ele sempre demonstrou uma vontade em se juntar a nós. Anthony é de uma família de torcedores do Étienne que eu conheço muito bem e há muito tempo", disse.

Mounier chegou ao Bologna no verão de 2015, vindo do Montpellier, logo após a equipe rossoblu ter subido de divisão. Em sua primeira temporada no futebol italiano, o francês se tornou um dos jogadores mais importantes no elenco de Roberto Donadoni, atuando em 30 partidas e marcando quatro gols. Em contrapartida, Mounier não conseguiu demonstrar o mesmo bom futebol e perdeu muito espaço no Bologna, tendo nesta atual temporada jogado apenas seis vezes e não marcando nenhum gol.

Aos 29 anos, Mounier foi revelado pelo Lyon, onde ganhou cinco campeonatos franceses. Depois de uma boa passagem pelo Nice, foi para o Montpellier, até ser vendido por 1,5 milhões de euros ao Bologna.