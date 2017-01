Jogo PSG x Monaco AO VIVO em tempo real na Ligue 1 2017

Google Plus

Olá, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Paris Saint-Germain e Monaco a partir das 18h. É o encontro entre o líder e o terceiro colocado da Ligue 1. De um lado Edinson Cavani e do outro Radamel Falca García. A diferença dessas duas equipes na tabela de classificação é de apenas três pontos.

A partida de logo mais terá um convidado especial: Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador do PSG estará no Parc des Princes prestigiando o duelo. O meio-campista jogou por três anos no clube da capital francesa antes de ir para o Barcelona. O camisa 10 falou sobre sua passagem: “Foi aqui que comecei minha carreira europeia. Tenho um grande respeito e amor por este clube. É um momento particular retornar para onde tudo começou. Lembro de todos bons momentos que passei aqui, não consigo pensar em apenas um.”

O Monaco possui o melhor ataque das ligas europeias. Foram 64 gols em 22 jogos. Para dimensionar o tamanho do feito, os monegascos possuem saldo 43, enquanto que o PSG possui “apenas” 41 gols. Para dar mais ânimo ao torcedor do principado, a equipe alvirrubra vem de três vitórias consecutivas na Ligue 1.

Teremos nesta noite um encontro de brasileiros. Pelo lado do PSG temos: Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, Lucas e Thiago Motta, naturalizado italiano. Do outro lado temos Jemerson, Fabinho e Boschilia. O lateral Jorge ainda não foi oficializado pelos monegascos.

Fique de olho - PSG: Julian Draxler. O alemão de 23 anos foi contratado recentemente junto ao Wolfsburg. Em três partidas oficiais, o jogador marcou dois gols. Ainda se adequando ao novo desafio, Draxler tem capacidade para decidir o jogo de logo mais.

Fique de olho – Monaco: Gabriel Boschilia. O meio-campista ex-São Paulo já marcou oito gols em 14 jogos nesta temporada pelos monegascos. Além disso, o camisa 26 concedeu duas assistências. Após empréstimo ao Standard Liège ano passado, o brasileiro conseguiu ter mais espaço no futebol francês e vem se mostrando um ótimo cobrador de faltas.

Unai Emery elogiou a equipe adversária em sua entrevista pré-jogo: “É uma grande equipe, com ótimos jogadores. Eles estão confiantes, são capazes de manter a posse da bola e são bons nas transições. Eles sabem como usar as falhas de seus oponentes. Teremos de fazer um grande jogo, nos posicionar bem e principalmente saber pressionar o adversário. Eles são bons em bolas paradas e têm muitas qualidades, mas estamos preparados.”

Falcao García analisou o jogo e falou da importância dos três pontos: “Todos os jogadores querem estar nesse tipo de partida. A equipe se preparou bem, mentalmente também. Uma vitória em Paris é muito importante para a sequência do campeonato. Temos que estar concentrados e manter nosso ritmo desde o início da temporada. São muito perigosos. Vamos ver como vai ser no domingo. É uma equipe forte que joga as quatro competições. Nós os respeitamos, ganharam 11 títulos em três anos.”

A última partida entre essas equipes aconteceu dia 28 de agosto de 2016. O Monaco levou a melhor e venceu por 3 a 1. João Moutinho abriu o placar e Fabinho ampliou a vantagem. Cavani descontou, mas Aurier marcou contra e sacramentou a derrota do PSG.

PSG e Monaco já se enfrentaram 89 vezes. A vantagem é larga para o time do principado no histórico de confronto. Foram 41 vitórias dos alvirrubros contra apenas 19 do Paris, além de 25 empates. O PSG amargou um largo jejum entre 1971 e 1979 sem vencer o adversário em questão.

Acompanhe todas as informações do futebol francês na VAVEL Brasil. Fique conosco e sinta as emoções de PSG e Monaco, jogo válido pela 22ª rodada da Ligue 1, temporada 2016/17.

