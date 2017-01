Odiado no West Ham, Payet é vendido ao Olympique de Marseille por R$ 98 milhões

Payet voltará a usar a camisa do Marsheille (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Está sacramentado! O West Ham United confirmou na manhã deste domingo (29) a saída de Dimitri Payet para o Olympique de Marseille por 25 milhões de libras (R$ 98 milhões). Afastado do restante do elenco e com o desejo de sair do clube de Londres, o francês está de volta à Ligue 1.

A situação do meio-campista de 29 anos ficou insustentável quando ele declarou que não queria mais jogar pelos Hammers, no dia 12 de janeiro. De lá para cá, o clube inglês chegou a garantir que não venderia seu principal jogador. Nas últimas semanas, Payet passou a treinar com o Sub-23. Enquanto isso, o Marseille aumentava a proposta para contar com o camisa 26.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO — West Ham United (@WestHamUtd) 29 de janeiro de 2017

Payet foi contratado pelo West Ham em julho de 2015, pagando “apenas” 10,1 milhões de libras (cerca de R$ 42,2 milhões). Desta vez, os londrinos conseguiram um bom lucro. O Olympique acertou a recompra R$ 98,5 milhões. O jogador de 29 anos desembarcará na França neste domingo para a realização de exames médicos. Em caso de aprovação, assinará contrato com o OM.

A carreira de Payet começou na Ilha da Reunião, departamento ultramarino da França. Em 2005 foi contratado pelo Nantes, ficando nos canários por dois anos. Em 2007 o destino do meia foi o Saint-Étienne, onde fez 129 jogos. Em 2011, o Lille desembolsou 9 milhões de euros para contratar o jogador. Após duas temporadas, o Marseille acertou sua compra.

A primeira temporada de Payet pelo West Ham foi muito boa, mas nos últimos meses, assim como todo o time, o francês não vem rendendo o esperado. Nesta época, foram 22 jogos, três gols e oito assistências. Com a camisa do Olympique, Payet fez 15 gols em 83 partidas.