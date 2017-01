Unai Emery lamenta empate, mas mantém otimismo: "Continuamos a fazer progressos"

Foto: Aurelien Meunier/Getty Images

Neste domingo (29), Paris Saint-Germain e Monaco se enfrentaram no Parc des Princes em jogo válido pela 22ª rodada da Ligue 1. Os parisienses marcaram um gol com Cavani, de pênalti, mas viram os monegascos empatarem e belo chute de Bernardo Silva já nos acréscimos da partida.

O técnico Unai Emery reconheceu que o jogo foi muito difícil e considerou o empate o resultado mais justo, apesar da decepção de levar o gol praticamente no fim da partida: "Acho que o resultado foi justo. Foi um jogo difícil, conseguimos abrir o placar e estávamos perto da vitória, mas o Monaco tentou marcar até o último minuto e arrancou o empate".

O espanhol acredita que a equipe está crescendo e manteve viva a esperança de conseguir vencer o campeonato: "Nós continuamos a fazer progressos. Não obtivemos o melhor resultado esta noite, mas estamos a três pontos de Nice e Monaco. A equipe mais consistente até o final da temporada ganhará o campeonato."

Em campo a partida toda, Matuidi também mostrou decepção com o resultado: "Foi um jogo muito disputado, com muito ritmo e duas equipes muito boas. Nós tínhamos feito a parte mais difícil, abrindo o placar, mas infelizmente não conseguimos segurar o resultado", disse o meio campo parisiense, que foca no futuro: "A temporada não acabou, ainda há muitos jogos. Este é um ligeiro retrocesso, mas não perdemos. Devemos nos reencontrar com a vitória quarta-feira, isso é importante para a confiança".

O resultado manteve o PSG na terceira posição na Ligue 1, com três pontos de diferença para os líderes Monaco e Nice, que ficaram empatados com 49 pontos. Os parisienses enfrentam o Dijon no próximo sábado (04) de olho no confronto direto entre as equipes que estão acima na classificação. Antes disso, o PSG enfrenta na quarta feira (01) o Rennes, fora de casa, pela terceira rodada da Copa da França.