Voltando a vencer, Lucien Favre elogia empenho do Nice e projeta clássico contra o Monaco

Foto: Divulgação/Nice

Nesse domingo, o Nice bateu o Guingamp por 3 a 1. Com o resultado, o time do sul da França chegou aos 49 pontos, mesmo número que o Monaco, que empatou em 1 a 1 com PSG. No entanto, a equipe do principado ocupa a primeira posição porque leva vantagem no saldo de gols.

Apesar da vitória, o treinador do Nice, Lucien Favre, declarou que o jogo deste domingo (29) foi muito duro, pois o Guingamp jogou de forma de muito compacta.

"O Guingamp estava bem postado em campo. Tivemos que brigar pela posse de bola e trocar passes rápidos para transpor a marcação. Na segunda etapa, a equipe jogou melhor, embora tenhamos sofrido um gol após perdermos a bola. Nossos gols saíram nos momentos-chave do jogo, inclusive os que foram marcados na etapa inicial. Mesmo fazendo um bom jogo, o Guingamp não teve muitas oportunidades de gol. Temos que continuar a pensar em um jogo de cada vez. Agora o nosso foco é a partida contra o Monaco", disse.

Meio-campo do Nice, Jean-Michel Seri, também endossou o discurso de Lucien Favre e afirmou que o time teve um jogo difícil hoje, mas as coisas ficaram mais fáceis após os gols marcados no primeiro tempo. Perguntado sobre como foi a sua readaptação ao clima da França, o jogador, que defendeu a Costa do Marfim na Copa Africana de Nações, disse que fez o aquecimento pré-jogo de modo que ele não sentiria a diferença de temperatura.

"Eu estava bem para o jogo. Preparei-me bem no aquecimento, pois eu sabia que poderia sentir a diferença climática ao retornar da Copa Africana de Nações, no Gabão. Após o intervalo, o time caiu na parte física. Particularmente, eu estava um pouco cansado. Foi bom para nós que o Balotelli marcou o terceiro gol, pois o Guingamp tentava empatar a partida. O final do jogo foi muito complicado para nós", comentou.

No próximo sábado (4), o Nice vai até o principado de Monaco para enfrentar o time da casa. A partida valerá a liderança isolada da Ligue 1. O PSG torce por um empate.