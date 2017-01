Payet é apresentado e ressalta projeto ambicioso do Olympique de Marseille

Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Após semanas de negociação e polêmica envolvendo o West Ham, Dimitri Payet foi apresentado oficialmente pelo Olympique de Marseille. O meio-campista de 29 anos vestirá a camisa 11 neste retorno ao Vélodrome. O contrato terá validade de quatro anos e meio.

Ao lado do diretor esportivo Andoni Zubizarreta e do presidente Jacques-Henri Eyraud, Payet concedeu entrevista coletiva para uma sala de imprensa lotada. O jogador atuou pelo Marseille entre 2013 e 2015. Contente pelo retorno, ele citou o sentimento: “Estou muito feliz por voltar, é uma casa que conheço bem, é o que eu queria. A minha escolha era clara desde o início, eu queria voltar para ser parte desse projeto que se inicia. Ouvi muita confiança e seriedade nos discursos dos dirigentes. Me falta a Ligue 1 no currículo.”

Esse projeto citado por Payet é comandado por Frank McCourt, empresário norte-americano que comprou o clube francês após uma dinastia de 20 anos da família Louis-Dreyfus. Ele pagou 45 milhões de euros (R$ 151,2 milhões) pelo controle das ações do OM. Além disso, trouxe Zubizarreta como novo diretor esportivo e contratou Rudi Garcia. Dentro de campo, ele trouxe Gomis, Sanson e Evra.

Questionado sobre sua saída pela porta dos fundos do West Ham, Payet foi curto em sua resposta: “Eu experimentei um ano excepcional no clube com os seus torcedores. A história não terminou como esperado. Mas eu tenho muitas boas memórias do fãs do West Ham. Eu já não me sentia muito bem no clube onde eu estava. Mas acima de tudo o que havia era a necessidade de voltar para a França, retornando para Marseille, em um projeto melhor.”

Payet trabalhou com Rudi Garcia no Lille e falou sobre o reencontro com o antigo comandante: “O treinador fez parte da minha jornada. Os dois anos que fiquei no Lille me fizeram chegar até o Marseille, isso eu não vou esquecer. Ele me conhece pelo coração. Sua visão do jogo me agrada também. Sei que ao vir para cá, eu terei um grande prazer dentro campo.”

O Olympique de Marseille pagou 25 milhões de libras (R$ 98 milhões) para tirar Payet do West Ham. Antes, a equipe francesa vendeu o meio-campista ao clube londrino por apenas 15 milhões de euros. Tudo começou dia 12 de janeiro, quando o jogador declarou que não jogaria mais pelos Hammers. A declaração do camisa 27 gerou um mal estar com o técnico Slaven Bilic, alegando que o jogador teria se recusado até mesmo a treinar com o restante da equipe se não fosse negociado.

Encerrado a polêmica, agora Payet terá que levar o Marseille a voos mais altos nesta temporada. Nesta terça-feira (31), o Olympique de Marseille enfrentará o Lyon pela fase 16 avos da Copa da França. Na sexta-feira (3), o clube encara o Metz pela Ligue 1.



Dimitri Payet, c'est ça ! por olympiquedemarseille