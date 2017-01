Jorge é apresentado pelo Monaco e projeta seguir caminho de compatriotas na equipe

Foto: Divulgação/Monaco

O Monaco apresentou nesta segunda-feira (30) o lateral-esquerdo Jorge, que assinou vínculo por cinco temporadas. A equipe do principado desembolsou cerca de 8,5 milhões de euros (R$ 28,8 milhões) para contar com a jovem promessa da Gávea.

A negociação foi sacramentada na manhã da última quinta-feira (26), quando o Flamengo aceitou a proposta oferecida pelo líder da Ligue 1.

Em entrevista ao site oficial dos monegascos, o jogador de 20 anos falou sobre a chegada ao novo clube: “Estou muito orgulhoso e feliz de me juntar ao Monaco, um grande clube com ambição. Quero dar o meu melhor para seguir o caminho dos meus compatriotas Fabinho, Jemerson e Boschilia que evoluíram muito aqui.”

Vadim Vasilyev, vice-presidente do Monaco, comentou a contratação: "Jorge faz parte da geração brasileira talentosa que seguimos com atenção. É um jogador rápido e com uma grande qualidade de cruzamento, que se vai se entrosar com o tempo, no coletivo. Estamos contentes que ele possa crescer em Monaco, acreditamos firmemente nele."

Foto: Divulgação/Monaco

A venda de Jorge ao Monaco é a maior da história do Flamengo, superando a ida de Renato Augusto para o Bayer Leverkusen. Na época, a transferência rendeu R$ 15 milhões ao rubro-negro. O clube possuía 70% dos direitos econômicos do lateral, assim, embolsará cerca de R$ 25 milhões pela negociação. Incluindo a porcentagem por ser o clube formador do atleta e mais outras clausulas impostas.

Jorge foi indicado por Deco ao clube do principado, em negociação que teve a participação do empresário Jorge Mendes, o mesmo de Cristiano Ronaldo. A compra é mais uma demonstração da nova forma de pensar futebol do Monaco. Com o técnico Leonardo Jardim, os monegascos estão contratando jovens promessas. É uma nova filosofia que busca desenvolver os jogadores e dar frutos dentro de campo e com retorno financeiro no futuro. No elenco há outros três brasileiros com muito potencial: Jemerson, Fabinho e Gabriel Boschilia.

Pela 22ª rodada da Ligue 1, o Monaco empatou em 1 a 1 com o PSG. O time do principado é o primeiro colocado com 49 pontos, já a equipe da capital vem em terceiro com 46 pontos. Pela Champions, o adversário será o Manchester City. Os monegascos ainda estão vivos na Copa da França e Copa da Liga.