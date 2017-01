Lille tem orçamento aprovado pelo DNCG e está liberado para contratar brasileiros

Gérard Lopez assumindo o cargo no clube (Foto: Divulgação/Lille)

Na véspera do fechamento da janela de inverno, o Lille teve suas contas aprovadas pela Direção Nacional de Controle de Gestão, órgão que cuida dos planos financeiros dos clubes profissionais do futebol francês. O plano foi apresentado por Gérard Lopez, novo proprietário do LOSC.

A reunião entre os membros do órgão e o novo dono do Lille aconteceu na última sexta-feira (27), quando o empresário entregou a papelada com o orçamento do clube. Com a aprovação, os Dogues poderão contratar ainda nesta janela de transferências, que se encerra daqui algumas horas.

Na França quem controla, monitora e supervisiona as contas de todos os clubes é o DNCG, ou Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Esse órgão visa garantir que os proprietários sejam prudentes com a questão financeira. As penalidades na Ligue 1 são: embargos em transferências (sofrida pelo Lille de maneira parcial no último ano), redução do elenco do clube, rebaixamento e até mesmo a expulsão do clube da liga.

O Lille precisou fazer uma transferência incomum nesta temporada para contornar o DNCG: Nicolas de Préville foi comprado pelo KV Oostende, da Bélgica, e emprestado imediatamente aos Dogues com opção de compra em julho de 2017. O Rennes pediu 4,5 milhões de euros pelo atacante, valor que o Lille não poderia gastar pelo embargo. O atacante foi comprado pelo Oostende e repassado ao time do norte da França. Marc Coucke, presidente do time belga, é acionista minoritário do Lille. O mandatário comprou o jogador e emprestou para outro. Como não são clubes filiados, a transferência foi aceita.

O novo dono do clube: O empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez comprou 95% das ações do Lille. O empresário vai ser o 17º presidente do clube, sucedendo a Michel Seydoux, que assinou o acordo dia 22 de dezembro para a venda.

Quem pode chegar ao Lille nesta terça-feira? O clube ofereceu 6,5 milhões de euros ao São Paulo para ter Luiz Araújo, da base de Cotia. Gerson, revelado pelo Fluminense, será emprestado pela Roma ao time francês até o meio do ano, com preço fixado ao final em 18 milhões de euros ao vínculo. O zagueiro Gabriel, do Avai, foi comprado por 3 milhões de euros. Ele assinou por cinco anos e viajará após o Sul-Americano.

