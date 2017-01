Iniciando nova era, Lille confirma contratação do holandês El Ghazi

Google Plus

Foto: Divulgação/Lille

Após o fim da proibição que impedia contratações por altos valores, o Lille inicia o último dia da janela de transferências anunciando reforços. O holandês Anwar El Ghazi assinou por quatro anos e meio com os Dogues. Vindo do Ajax, a transação custou 7 milhões de euros aos cofres do clube francês.

Anwar El Ghazi foi anunciado como o primeiro nome da “Era Gérard Lopez”, novo acionista majoritário do clube. Com 21 anos, o atacante passou por vários times nas categorias de base até chegar ao Ajax em 2013. Pela equipe de Amsterdam, foram 101 jogos e 23 gols. O jovem será o sexto holandês a vestir a camisa do Lille. Ele vestirá a camisa 7.

Em entrevista ao site oficial do clube, El Ghazi disse: “Estou muito feliz. Assim que eu comecei a negociar com o clube, tive uma sensação muito boa. Estou ansioso para conhecer os torcedores. Eu sei que Kluivert e Hazard jogaram aqui e são grandes nomes, isso não significa que o LOSC é um grande clube.”

O jogador chegou com personalidade e já falou sobre suas ambições: “Eu quero continuar a progredir e jogar. É por isso que estou aqui, porque eu acho que isso é o clube perfeito para mim. Jogar a Liga dos Campeões com o LOSC é um objetivo em um futuro mais ou menos próximo. Isto é o que todo jogador quer. Vou fazer tudo para ajudar a equipe a conseguir isso. Vou dar o meu melhor e espero que possamos fazer isso juntos, com os fãs e jogadores, para escrever a história.”

“Eu sou um jogador rápido que pode arrancar a partir de qualquer lugar. Também posso ajudar a defender e criar chances de gols. Zinedine Zidane, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar me inspiram muito. Também estou muito honrado de ser o sexto holandês no clube”, disse.

Nesta terça-feira (31) a equipe encara o Nantes pela fase 16 avos de finais da Copa da França, às 15h. Na Ligue 1, o Lille está na 11ª posição com 26 pontos. O objetivo do clube neste segundo turno é embalar uma boa sequencia e brigar pela vaga na Europa League.

Junior Alonso oficializado pelos Dogues

O zagueiro paraguaio Junior Alonso foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Vindo do Cerro Porteño, o jogador de 23 anos chega para ser mais uma opção na defesa, podendo atuar também como lateral-esquerdo. Ele conquistou o Clausura 2013 e o Apertura 2015, fazendo 177 jogos em quatro temporadas.