Olympique de Marseille concretiza contratação do zagueiro Sertic, ex-Bordeaux

Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

As equipes do futebol europeu estão se movimentando para fazer os últimos negócios antes de fechar a janela de transferências, o famoso deadline day. Um clube que não ficou para trás foi o Olympique de Marseille, que nesta terça-feira (31), confirmou a chegada do zagueiro Grégory Sertic, de 27 anos, que estava no Bordeaux já havia nove anos. O atleta assinou um vínculo de três temporadas.

O negócio foi confirmado pelo presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud, e o diretor esportivo Andoni Zubizarreta. Vale ressaltar que as equipes europeias terão até a meia-noite deste dia 31 para finalizar as transferências.

Sobre Sertic, ele é volante mas também pode atuar como zagueiro central, visto que o Olympique de Marseille teve muitos problemas defensivos neste primeiro turno da Ligue 1. Os valores da translação não foram divulgados, mas há vários rumores que o jogador custou um milhão de libras esterlinas (R$ 3,8 milhões). Sertic jogava no Bordeaux desde 2005, quando tinha 16 anos, nos Girondins atuou em 180 partidas e marcou sete gols. Em 2010, teve uma rápida passagem por empréstimo no Lens, onde entrou em campo 24 vezes.

A chegada de Sertic contabilizou a sexta transferência da equipe marselhesa, pois o Olympique foi um dos clubes da Ligue 1 que mais se movimentou no mercado. Além do ex-Bordeaux, chegaram o goleiro Brice Samba, ex-Nancy, o lateral Patrice Evra, ex-Juventus, e os meias Bill Tuiloma, ex-Strasbourg, Morgan Sanson, ex-Montpellier, e por fim, o principal deles, Dimitri Payet, ex-West Ham, que chegou por 100 milhões de reais.

O Olympique de Marseille é o sexto colocado da Ligue 1, com 33 pontos, uma posição abaixo da zona classificatória para as competições europeias. Os novos reforços já deram resultando, pois na última rodada, a equipe marselhesa derrotou por 5 a 1 o Montpellier, e voltará a campo ainda nesta terça-feira (31) para enfrentar o Lyon, pela Copa da França, às 18h05 (Horário de Brasília).