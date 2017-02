Ex-Manchester City, atacante Jorginho assina contrato com o Saint Etienne

Foto: Divulgação / Saint Etienne

Nessa terça feira (31), último dia da janela de transferências de inverno na Europa, o Saint-Etienne anunciou a contratação de Jorge Fernando Barbosa Intimo, conhecido como Jorginho. O atacante chega por empréstimo até o fim da temporada 2016/2017, com opção de compra por parte do Saint-Etienne.

Natural da Guinea Bissau, Jorginho começou sua carreira na base do Manchester City, onde ficou de 2012 até 2015 e não recebeu oportunidades no time principal. No início de 2016 se transferiu para o Arouca, de Portugal, onde fez seus primeiros jogos profissionais. Nesta temporada, ele disputou 12 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências. Jorginho tem passagens pela seleção de base de Portugal sub-19, quando disputou a Eurocopa da categoria, no ano passado, e alguns amistosos, totalizando 10 jogos.

Em sua chegada, Jorginho demonstrou muita alegria em assinar com o clube francês. "Estou muito feliz por estar aqui em Saint-Etienne. Esta transferência representa para mim uma grande oportunidade de crescer em um clube histórico no futebol francês. Eu tenho que demonstrar em campo minhas qualidades técnicas e espero ajudar a equipe a alcançar os melhores resultados possíveis".

O presidente dos Verts, Roland Romeyer, salientou a política do clube em dar oportunidade aos jogadores mais jovens e torce para o sucessor de Jorginho no clube. "A chegada de Jorginho ilustra o nosso compromisso de construir nosso elenco com jogadores jovens promissores de ligas estrangeiras. Sua primeira parte da temporada nos convenceu. Ele foi procurado por outros clubes, mas seu desejo era se juntar a nós. Espero que ele possa dar o próximo passo com o ASSE".

Ainda sem Jorginho, o Saint Etienne joga nesta quarta feira (1º) contra o Auxerre buscando uma vaga na próxima vaga da Copa da França. Os Verts ainda disputam a primeira fase do mata mata da Liga Europa contra o Manchester United em fevereiro. Na Ligue 1, a equipe ocupa a quinta colocação e enfrentará seu maior rival, o Lyon, no próximo domingo.