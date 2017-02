Sorteio das oitavas da Copa da França coloca Monaco e Marseille frente a frente

Google Plus

Foto: Divulgação/FFF

A Federação Francesa de Futebol sorteou nesta quinta-feira (2) os confrontos das oitavas de final da Copa da França 2016/17. Teremos dois jogos envolvendo equipes da Ligue 1, entre eles o aguardado duelo entre Olympique de Marseille e Monaco. O atual campeão, Paris Saint-Germain, enfrentará o Chamois Niortais.

Nesta fase, ainda restam oito equipes da primeira divisão, três da segunda divisão, três clubes da National – equivalente à terceira divisão – e outros dois da CFA, o quarto campeonato na hierarquia do futebol francês. Participaram do sorteio a jornalista Laury Thilleman, o ex-jogador de Rugby Yann Delaigue e a futebolista Laure Boulleau, lateral-esquerda do Paris Saint-Germain.

As partidas serão realizadas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. O grande jogo entre Marseille e Monaco será no Stade Vélodrome. A outra partida entre clubes da Ligue 1 será Bordeaux e Lorient, no Stade Matmut-Atlantique. O Paris Saint-Germain irá até o Stade René Gaillard, em Niort.

Esta é a 100ª edição da Copa da França. O torneio de maior prestígio no país foi iniciado em 1917, tendo o Olympique de Pantin como campeão daquela temporada. Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain dividem o posto de clubes com mais taças da copa. O clube da capital venceu as últimas duas edições. Enquanto que o OM não vence desde 1989. Na temporada passada, o PSG bateu o rival na grande final por 4 a 2.

Confira a lista de jogos das oitavas de final da Copa da França

Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) x Auxerre (L2)

Bergerac (CFA) x Lille

Quevilly (N) x Guingamp

Marseille x Monaco

Bordeaux x Lorient

CA Bastia (N) x Angers

Niort (L2) x PSG

Avranches (N) x Strasbourg (L2)