Jogo Monaco x Nice AO VIVO pela Ligue 1 2017

Olá, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Monaco e Nice. O clássico do Sul da França, o Derby de la Côte d'Azur, começa a partir das 14h. É o encontro entre o líder e o segundo colocado da Ligue 1. Será o encontro entre Radamel Falcao García e Mario Balotelli. As duas equipes possuem a mesma pontuação e é confronto direito pela ponta da tabela.

Fique de olho – Nice: Alessane Pléa. O artilheiro do time nesta atual edição da Ligue 1. Quando Balotelli joga, o camisa 14 atua pelas pontas. Sem o italiano, o francês vira o homem de referência. Em 29 jogos, contando todas as competições, ele marcou 14 gols. Inclusive marcou nos dois jogos pela Copa da França e Copa da Liga, em que o clube acabou eliminado em ambos os torneios nas estreias.

Foto: Divulgação/Nice

Fique de olho – Monaco: Kylian Mbappé. O versátil atacante é uma das grandes promessas da base do clube. Atua pelo lado do campo, é veloz e não demonstra medo diante de situações adversas. É ousado e parte para cima. Nesta temporada, fez 19 jogos e marcou seis gols. Ele também serve os companheiros, tendo sete assistências nesse período. Ano passado foi campeão da Eurocopa Sub-19 com a França.

Foto: Divulgação/Monaco

Dante, zagueiro brasileiro, concedeu entrevista coletiva e citou o que é necessário para vencer esse tipo de jogo: “Vamos ter que estar preparados mentalmente, fisicamente e taticamente. O Monaco evoluiu, fez uma grande fase de grupos da Champions. Eles estão acostumados a jogar grandes jogos. Esperamos os três pontos, isso é tudo. Vencendo o Monaco, não podemos imaginar uma derrota para o Saint-Étienne ou Rennes. Teremos jogadores de nível mundial a nossa frente, mas haverá outros jogos depois. Temos que manter o foco.”

Contratado nesta janela de inverno, o lateral-esquerdo Jorge não foi relacionado para a partida. Entre a lista, Jardim colocou Boschilia, Jemerson e Fabinho. Mendy deverá atuar na posição.

O técnico Leonardo Jardim comentou o clássico e elogiou o rubro-negro: “Nice é uma grande equipe, muito forte. Há muita experiência na defesa e no ataque. Será uma grande partida. Ele pode controlar bem o seu elenco. Nice vai jogar pelo primeiro lugar do início ao fim. O mais importante é sempre o próximo jogo. É um clássico, em casa. O nosso objetivo é vencer esse jogo. Não é vingança. Evidentemente, não nos esquecemos do primeiro turno, mas o mais importante é conquistar os três pontos.”

Mesmo com pontuações iguais, os times possuem campanhas diferentes. O Nice manteve a invencibilidade em boa parte desta Ligue 1, perdendo apenas uma vez. Entretendo, o time empatou sete jogos, incluindo um confronto direto com o PSG quando vencia por 2 a 0. O Monaco foi derrotado em três partidas, empatando outras quatro vezes. Mas os comandados de Leonardo Jardim marcaram 65 gols em 22 jogos, a melhor marca da Europa.

A última partida entre as equipes foi um passeio do Nice. A equipe de Lucien Favre fez 4 a 0 no Monaco com gols de Paul Baysse, Pléa e dois de Balotelli. O jogo aconteceu no Allianz Riviera, pela sexta rodada da Ligue 1, dia 21 de setembro de 2016.

Por todas as competições, os rivais se enfrentaram 96 vezes. O Monaco tem larga vantagem diante do rubro-negro. Os monegascos possuem 42 vitórias, enquanto que o Nice ganhou 28 jogos. Além disso, aconteceram outros 26 empates.