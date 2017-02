Unai Emery ressalta dificuldades contra Dijon e destaca evolução do PSG na temporada

Foto Divulgação/PSG

Neste sábado (4), o PSG enfrentou o Dijon e suou para vencer fora de casa. Depois de abrir o placar no primeiro tempo com Lucas e ver Tavares empatar o jogo logo em seguida, os parisienses só conseguiram desempatar e fechar o placar em 3 a 1 nos últimos 10 minutos da partida, com gols de Thiago Silva e Cavani.

Apesar da dificuldade em fazer os gols, Unai Emery ressaltou que a equipe controlou a partida e a importância da vitória: "Nós controlamos o jogo do início ao fim e mantivemos a calma. Apesar de dois gols terem sido marcados no final do jogo, fomos nós quem claramente controlamos o duelo". O treinador ainda lembrou da dificuldade de enfrentar o Dijon (o atual líder Monaco, por exemplo, só empatou no Stade Gaston Gerard): "Estamos satisfeitos pelos três pontos, esta é uma vitória importante para a classificação. O Dijon é uma equipe muito difícil de enfrentar, que demonstrou muita vontade com o apoio da torcida".

O espanhol ainda falou sobre a evolução do time, que agora é mais forte para vencer jogos com as dificuldades apresentadas neste sábado: "O progresso da equipe é bom. Estou feliz que tivemos dificuldades para vencer. Este é o tipo de jogo que talvez não venceríamos no começo da temporada".

Com o campeonato se encaminhando para a fase decisiva, Emery confia que o PSG manterá a força mostrada até aqui em 2017: "Agora estamos na 23ª rodada e a 24ª será terça-feira. Este é o momento da verdade. Devemos manter o nosso ritmo. Paris venceu sua partida com o controle e consistência e é isso que vamos manter para o futuro".

Titular na vaga de Verrtatti, Rabiot falou da dificuldade de enfrentar o Dijon, mas também salientou o domínio do Paris na partida: "Foi um jogo complicado. Sabíamos que, na casa deles, eles seriam mais fortes e apostariam nos contra-ataques, com jogadores habilidosos na frente. Fomos melhores no segundo tempo, quando atuamos mais compactados. Tentamos bastante, mas sempre havia um pé, uma cabeça, para defender nossas finalizações. O placar poderia ter sido mais largo. Temos que trabalhar para nos manter concentrados durante os 90 minutos, mas, no geral, fomos dominantes".

Ainda em busca da liderança, o PSG volta a atuar na Ligue 1 na próxima terça feira (7) contra o Lille, em Paris. A equipe está agora na segunda posição, com os mesmos 49 pontos de Nice e três pontos distantes do líder isolado Monaco.