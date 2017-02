Toulouse quebra jejum de cinco jogos com goleada sobre o Angers na Ligue 1

O Toulouse enfrentou o Angers no estádio Municipal em jogo válido pela 23ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (5). O TFC vinha de quatro derrotas seguidas na competição e encarou uma equipe que vai brigar para não cair para segunda divisão da próxima temporada.

A equipe mandante levou a melhor e goleou pelo placar de 4 a 0 com gols de Delort, Braithwaite em cobrança de pênalti, Trejo e Toivonen completaram a goleada. Com o resultado o TFC subiu para 10° colocação com 29 pontos. Já o SCO caiu para 18° colocação com 23 pontos que hoje o levaria para os playoffs contra o terceiro colocado da Ligue 2.

O próximo jogo do Toulouse é contra o Lorient no Stade Yves Allainmat. Enquanto que o Angers recebe o Rennes no Stade Jean-Bouin, os jogos serão realizados na próxima quarta-feira (8).

Os gols só saíram na etapa final à equipe da casa abriu o marcador aos dois minutos Trejo deu belo passe para Jean que em seguida cruzou rasteiro para o meio da área e a bola chegou aos pés de Delort que sem marcação desviou ao gol de Petric, colocando sua equipe em vantagem na partida.

E o segundo gol foi aos 11 minutos, Petric derrubou Jean dentro da área e o árbitro Nicolas Rainville marcou para a marca da cal. Na cobrança, o dinamarquês Braithwaite bateu e converteu para os mandantes.

Logo depois saiu o terceiro aos 24 minutos no contra ataque rápido Braithwaite, lançou parra Jean que logo serviu para Toivonen fazer o pivô e rolar na medida para Trejo mandar no cantinho e aumentar ainda mais para sua equipe.

No final da partida aos 44 minutos com o sueco Toivonen, o atacante recebeu de seu compatriota Durmaz e mandou na saída de Petric, fechando a conta para sua equipe que voltou a vencer na competição, depois de cinco jogos de jejum.

Nancy leva a melhor e derrota o Nantes fora de casa

No Stade de La Beaujoire o Nantes jogou diante do Nancy, as duas equipes vêm fazendo campanhas parecidas nesta temporada e queriam o triunfo para subir um pouco mais na tabela de classificação.

Os visitantes foram mais eficientes e venceram por 2 a 0 com gols de Issiar Dia e Cétout. Com o resultado o ASNL subiu para 11° colocação com 27 pontos. Já os canários estão em 14° com 26 pontos.

A próxima partida do Nantes é contra o Bastia no Stade Armand Césari. Enquanto que o Nancy enfrenta o Lyon no Stade des Lumières. Os jogos serão realizados na próxima quarta-feira (8).