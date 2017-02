Jorge é relacionado pela primeira vez e espera competição saudável por posição no Monaco

Foto: Stéphane Senaux/Monaco

Principal contratação desta janela de transferências do Monaco, o lateral-esquerdo Jorge concedeu entrevista coletiva, onde falou sobre o novo desafio. Contratado junto ao Flamengo por 8,5 milhões de euros, o jovem de 20 anos usará a camisa 6 na equipe do principado, que lidera a Ligue 1 e terá o Manchester City pela frente na Uefa Champions League.

Questionado sobre o estilo de jogo do velho continente e da participação defensiva na equipe, Jorge disse: “Gosto de cruzar e tenho velocidade para impor o ritmo no lado. Conversei com o técnico, que me disse que é mais fácil atacar do que defender. O jogo europeu é mais rápido e eu tenho que me adaptar pra ajudar a equipe.”

O próximo jogo do ASM será conta o Montpellier, fora de casa, nesta terça-feira (7). Jorge está relacionado. A equipe lidera a Ligue 1 com 52 pontos. O segundo colocado PSG tem 49, mesma pontuação do Nice. Pela UCL, o jogo com o Manchester City será dia 21 deste mês.

“A adaptação será um pouco difícil. É um estilo de vida diferente, preciso de um tempo. A cidade é magnífica e eu vou fazer o possível para uma rápida adaptação. Já joguei contra o Jemerson no Brasil. Boschilia é um jogador que eu conheço pela seleção brasileira de base. Conversei com ele sobre o clube. Sua presença facilita minha integração e fui muito bem acolhido por todos”, disse Jorge sobre a mudança e os desafios dessa nova etapa em sua carreira.

Jorge revelou que foi procurado por outras equipes, mas escolheu o alvirrubro: “Vários times me procuraram, mas escolhi o Monaco por ser um grande clube. Eu fiquei surpreso pelo interesse dos monegascos. É uma grande oportunidade para mim. Minha família está feliz pela minha escolha. Eu sou um lateral ofensivo, tinha esse papel no Flamengo.”

Entretanto a concorrência será grande pela titularidade na lateral-esquerda. No último jogo contra o rival Nice, Mendy jogou muito e deu duas assistências na vitória por 3 a 0. Jorge demonstra tranquilidade: “Meu objetivo é ajudar a equipe. Eu vi a entrega do Mendy, é um jogador muito bom. Quero mostrar minhas qualidades, uma competição saudável entre nós e espero estar pronto para quando o treinador me chamar.”

Vadim Vasilyev, vice-presidente do Monaco, também comentou a contratação do brasileiro: “Estou muito feliz de apresentar o Jorge, um jogador de muita qualidade, que integra a nossa estratégia de recrutar os melhores jogadores jovens do mundo. Estou muito contente por ele ter escolhido o projeto do Monaco. Vamos dar um tempo para ele se adaptar. É um jogador com muitas qualidades ofensivas, estilo de jogo que é procurado, que se integra a nossa filosofia de jogo.”