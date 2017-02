Jemerson é expulso, Monaco passa sufoco, mas vence Montpellier e segue líder isolado

Tudo parecia tranquilo, seria mais uma vitória tranquila do Monaco. Mas o Montpellier cresceu no segundo tempo e quase complicou a vida do atual líder. Em partida realizada nesta terça-feira (7), os monegascos venceram por 2 a 1, em partida válida pela 24ª rodada da Ligue 1. Glik e Mbappe Lottin abriram vantagem, mas o brasileiro Hílton diminuiu e iniciou a pressão em busca do empate.

O resultado deixa o Monaco com 55 pontos na primeira colocação do Campeonato Francês. O Montpellier segue com os mesmos 26 pontos, em 13º. As duas equipes voltam a campo no sábado (11). O MHSC encara o Nancy, fora de casa, às 17h. Os alvirrubros pegam o Metz, no principado, no mesmo horário.

Monaco domina e abre boa vantagem

Antes de a bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento de Christian Sadoul, ex-dirigente da Ligue de Football Professionnel. A partida começou estudada, sem muita intensidade de ambos os lados. Mas a facilidade do Monaco em fazer gols pesou. Aos 15 minutos, na primeira oportunidade criada, Lemar cobrou falta para o tumulto, o goleiro Jourdren saiu totalmente errado e Glik cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Avassalador, o líder da Ligue 1 aumentou pouco depois. Após passe errado de Dolly, os visitantes armaram contra-ataque rápido pela esquerda. Bakayoko achou Mendy, que meteu em profundidade para Mbappé. O jovem atacante invadiu a área e bateu por baixo das pernas do goleiro. A reposta do Montpellier veio com Ikone. Ele recebeu bom toque de Dolly, apareceu na cara do gol e chutou rasteiro. Subasic fez grande defesa, mas o árbitro não marcou escanteio.

Do outro lado, Lemar cobrou falta com perigo e a bola passou ao lado da trave. Mesmo com a vantagem, o Monaco seguia no campo de ataque. Moutinho bateu da entrada da área e Jourdren salvou de soco. Na reta final da etapa, os mandantes foram ao ataque, criaram boas chances pela direita. Mas em outro contragolpe, Mbappé quase fez por cobertura. Na ponta dos dedos, o goleiro salvou o terceiro gol.

Montpellier começa com tudo, Jemerson é expulso

Na volta do intervalo, o Montpellier começou com tudo e quase marcou com apenas um minuto: Ikone recebeu na direita e chutou com desvio de Jemerson. Na cobrança do escanteio, Boudebouz levantou na primeira trave, Hílton se antecipou e mandou de cabeça para o gol. Após o tento do time da casa, Leonardo Jardim tirou o atacante Germain e colocou o volante Fabinho.

O brasileiro, em sua primeira jogada, passou por dois e tocou para Bernardo Silva. O camisa 10 chutou por cima do travessão. O gol do Montpellier deixou o Monaco desconfortável e o jogo ficou aberto, pois o MHSC não se intimidou e partiu em busca do empate. Boudebouz tentava organizar as investidas da sua equipe, enquanto que os monegascos apostavam na individualidade.

Touré lançou Mbappé em profundidade, o atacante driblou o goleiro e mandou para as redes, mas o assistente levantou a bandeira. O técnico do ASM resolveu colocar Falcao García na reta final. . O Montpellier foi para o abafa em busca de pelo menos um ponto, a jogada pelo alto era a mais visada. Boudebouz levantou na segunda trave e Mukiele cabeceou com perigo, muito próximo à trave.

Aos 42 minutos, Jemerson fez falta dura em Boudebouz. Levou o segundo amarelo e foi expulso. A pressão cresceu: Roussillon soltou a bomba da entrada da área e Subasic fez a defesa. No último lance, o camisa 10 levantou na boca do gol, Camara cabeceou e Subasic fez grande defesa, salvando o Monaco.