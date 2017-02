Nice vence Saint-Étienne pelo placar mínimo e segue dois pontos atrás do líder Monaco

Em partida válida pela 24ª rodada da Ligue 1, o Nice conseguiu importante vitória em casa. Nesta quarta-feira (8), o rubro-negro venceu o Saint-Étienne por 1 a 0. O gol solitário foi de Wylan Cyprien, no começo do jogo. Mario Balotelli entrou no segundo tempo e não teve muito tempo para mostrar algo diferente.

Com o resultado, o Nice segue na briga pela parte de cima da tabela. Os Aiglons estão na terceira posição com 52 pontos, mesma pontuação do Paris Saint-Germain. O líder Monaco está dois pontos à frente. Os verts estão em quinto lugar, com 36. A briga do maior campeão da primeira divisão por vaga na Europa League segue acirrada, mas o rival Lyon venceu e abriu três pontos de vantagem.

O próximo jogo dos comandados de Lucien Favre será contra o Rennes, neste domingo (12), às 12h. No mesmo dia, mas às 14h, o Sainté encara o Lorient no Stade Geoffroy-Guichard.

Nice é melhor, domina etapa inicial e dá trabalho ao Sainté

O time visitante não se intimidou e criou a primeira oportunidade com um minuto no relógio. Hamouma recebeu na direita, passou por Dalbert e bateu cruzado. O arremate saiu pela linha de fundo. Pouco depois, Monnet-Paquet trouxe da esquerda para o meio e chutou rasteiro, Cardinale encaixou.

Mas na primeira jogada bem trabalhada, o Nice abriu o placar no Allianz Riviera: ótima troca de passes pela faixa esquerda ofensiva, Pléa recebeu na meia-lua e rolou para trás. Cyprien chegou batendo e acertou um balaço no ângulo de Moulin. O jogo seguiu movimentado: Belhanda disparou de fora da área e levou muito perigo. Pléa foi lançado em profundidade, dominou e dividiu com o goleiro, que salvou o lance.

Em lance parecido com aquele do início do jogo, Hamouma foi acionado na extrema direita, invadiu a área, mas bateu mal demais e mandou pela linha de fundo. Com a pequena vantagem no placar, o Nice passou a manter mais a posse e administrar o resultado. Pléa recebeu bom passe de Dalbert dentro da área, levou para a perna canhota e disparou. Moulin salvou com o joelho.

Aos 32 minutos aconteceu uma polêmica: Hamouma dominou e chutou forte, a bola explodiu no rosto de Dalbert, que caiu no gramado. O assistente indicou que foi pênalti, vendo um toque de mão inexistente. O árbitro, corretamente, voltou atrás na marcação. No final do primeiro tempo, cruzamento na direita, Lacroix falhou feio e a bola sobrou para Pléa. O atacante tentou o chute, mas arrojadamente o goleiro dos verts fez a intervenção.

Saint-Étienne leva perigo, mas não consegue balançar as redes

Na volta do intervalo, a partida demorou a engrenar. Ambas as equipes estavam um marcha lenta. Só após os oito minutos que surgiu um lance perigoso: Saivet foi acionado no costado da zaga e Cardinale saiu nos pés do camisa 11 para salvar. No lance seguinte, Pogba foi ao corredor pela esquerda, levantou na boca do gol e a defesa do Nice afastou o perigo.

Os visitantes estavam melhores na etapa final. Lacroix tocou para Roux, o camisa 9 dominou bonito e bateu com estilo, mas a bola foi por cima do travessão. O atacante teve outra boa chance: Hamouma trouxe da direita para o meio e rolou para Roux. Ele se posicionou e bateu colocado de canhota, Cardinale caiu no canto e espalmou. Em uma boa decida pela direita, Pléa cruzou para Cyprien que pegou bem e quase anotou o segundo. A tentativa passou perto da trave oposta.

O rubro-negro quase ampliou após ótima jogada de Eysseric. O meio-campista fez linda jogada individual e deu ótimo passe para Pléa, entre os zagueiros. O camisa 14 chutou cruzado, para fora. Após esse lance, Balotelli entrou em campo. Nos minutos finais, o jogo seguiu perigoso para o Nice, mas a equipe gastava o tempo e impedia as investidas do Saint-Étienne parando o jogo. O italiano quase deixou o seu ao chutar firme da entrada da área. Moulin conseguiu defender.