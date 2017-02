Com hat-trick do jovem Mbappé, Monaco atropela Metz e mantém vantagem na liderança

Uma vitória tranquila e que dá moral para os jogadores do Monaco. Neste sábado (11), em duelo válido pela 25ª rodada da Ligue 1, os alvirrubros golearam o Metz por 5 a 0. Os atacantes Kylian Mbappé e Radamel Falcao García marcaram gols da partida. O jovem de 18 anos anotou um hat-trick e o experiente colombiano balançou as redes duas vezes.

O próximo compromisso do Monaco será contra o Bastia, fora de casa, na sexta-feira (17). No dia seguinte, o Metz pega o Nantes, em confronto direto na parte de baixo da tabela. Os monegascos lideram a Ligue 1 com 58 pontos, três a mais que o vice-líder PSG. Lá em baixo, os Grenats desceram para 15º com 24 pontos.

Seria a noite ideal para o torcedor monegasco, com grande atuação do jovem Kylian Mbappé, mas o brasileiro Boschilia sofreu uma entrada muito dura no segundo tempo e deixou o gramado na maca. O problema no joelho direito parece sério e o clube atualizará a situação médica do meia em breve.

Equipe do principado abre boa vantagem

Foto: Yann Coatsaliou/AFP/Getty Images

Naturalmente, o Monaco foi ditando o ritmo da partida no início, trocando passes e dominando as ações. O primeiro chute foi de Falcao, que arrematou de fora da área e mandou por cima do travessão. Pouco depois, os líderes da Ligue 1 abriram o placar em jogada pelo meio: lançamento de João Moutinho, Falcao ajeitou de cabeça para Mbappé, que bateu na saída do goleiro.

A pressão era gigantesca e o Monaco conseguiu ampliar sua vantagem logo em seguida. Almamy Touré recebeu na direita, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. Falcao se antecipou ao marcador e bateu com categoria, por baixo do goleiro. Com a boa vantagem, os monegascos jogavam fácil e se poupavam. Boschilia cobrou falta para o tumulto, o atacante colombiano cabeceou e Didillon caiu no canto para salvar. A posse de bola aos 17 minutos era de 72% para o ASM.

O trator vermelho e branco passava por cima. Fabinho lançou o jovem Mbappé em profundidade pela esquerda. O camisa 29 entrou na área e fuzilou o goleiro, anotando o terceiro do time da casa. O Metz não tinha forças para assustar e ficava pouco tempo com a bola. Mendy chutou forte do bico da área e Didillon espalmou com dificuldades. Mbappé fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro, mas não apareceu ninguém para chutar. Depois, Bernardo levantou para Moutinho, que matou no peito e disparou com perigo.

Lesão de Boschilia e mais gols do Monaco

Na volta do intervalo, o Monaco não tirou o pé e marcou o quarto gol. Em lance pela esquerda, Mendy acionou Boschilia. O brasileiro acelerou e deixou Mbappé em ótima posição. Mesmo à frente, o atacante não teve piedade e deslocou o goleiro, anotando seu hat-trick na partida.

E o passeio no principado continuou: Mendy recebeu na linha de fundo e cruzou na medida para Falcao García. O camisa 9 se jogou e completou para o fundo das redes. O Monaco brincava e o Metz estava entregue em campo, sem conseguir arrumar os erros individuais e coletivos. Aos 65 minutos, Rivierez entrou forte na bola e pegou Boschilia, que sentiu muito o joelho direito. O meio-campista deixou o gramado aos prantos, provavelmente com problema ligamentar.

Falcao acionou Touré pela direita, o lateral chutou cruzado e o goleiro mandou para escanteio. Por aquele setor, Mbappé cruzou de letra e Falcao tentou de bicicleta, mas errou e mandou longe do gol. O lateral Diallo recebeu bom passe na esquerda e soltou uma bomba no travessão. O assistente marcou impedimento corretamente. Na reta final, o jovem atacante quase marcou seu quarto gol, mas o goleiro salvou. Cardona também parou no goleiro nos acréscimos.