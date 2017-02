Após vitória diante do Bordeaux, Unai Emery elogia empenho e confiança do PSG

Foto Divulgação/PSG

Nesta sexta-feira (10), o PSG foi a Bordeaux e, assim como nas semi finais da Copa da Liga em janeiro deste ano, conseguiu uma boa vitória fora de casa, mas desta vez pela Ligue 1. O resultado de 3 a 0 deixou os parisienses próximos ao líder Monaco, além de "treinar" o time para o confronto contra o Barcelona.

O treinador Unai Emery ficou muito feliz com a atuação da equipe e mostrou satisfação com o nível do time: "Estamos felizes porque o time jogou com a mentalidade que queríamos. Ele mostrou a confiança, vontade e exigência necessárias para voltar com os três pontos para os nossos torcedores. Esta vitória é importante porque precisamos de pontos, nesta briga com Monaco e Nice".

Emery lembrou também dos jogadores que estavam voltando de lesão (no caso, Verratti, Trapp e Meunier) e tiveram oportunidade de ter ter melhor ritmo de jogo: "Foi bom para a confiança, para os jogadores que retornaram após a lesão, para aqueles que jogaram e que não estavam na partida de quarta-feira. É bom para manter o espírito coletivo".

Como não poderia ser diferente, o técnico comentou sobre aquele que será o principal desavio do PSG até aqui nesta temporada: "O Barcelona? Conquistar os três pontos hoje foi muito importante, agora temos uma bela partida a disputar. Temos de nos preparar da melhor forma sabendo que ambas as equipes estão em um momento muito bom. Este será um grande confronto, certamente veremos dois jogos muito agradáveis".

Falando também sobre o confronto pela Champions League, o zagueiro Marquinhos ressaltou a força da equipe e a importância do PSG manter esse nível no torneio continental: "Foi a melhor preparação possível para este jogo importante que está por vir. Sabemos que é um jogo onde você tem que atuar em 110% e que será decidido em detalhes. Temos de fazer duas grandes partidas contra o Barça. O grupo está unido. Houve muitas mudanças desde o último jogo, mas o nível foi o mesmo, fomos eficientes ofensivamente e defensivamente".

Os três pontos conquistados fora de casa deixaram a equipe na segunda posição da Ligue 1, três pontos atrás do líder Monaco. Pelo campeonato francês, o time da capital entra em campo no próximo domingo (19) contra o Toulouse, em Paris. Antes disso, porém, o PSG enfrenta, também em casa, o Barcelona, em confronto válido pela primeira partida das oitavas de final da UEFA Champions League.