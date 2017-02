Em jogo movimentado, Nice arranca empate do Rennes, mas fica distante da liderança

O Nice tropeçou mais uma vez neste segundo turno e vai ficando para trás na corrida pelo título francês. Na tarde deste domingo (12), a equipe do sul da França empatou em 2 a 2 com o Rennes fora de casa, em partida válida pela 25ª rodada da Ligue 1. Os mandantes abriram vantagem com Amalfitano e Giovanni Sio. Mas Donis e Eysseric igualaram o marcador.

Este foi o quinto empate seguido do Rennes. A equipe Christian Gourcuff não vence uma partida na Ligue 1 desde o dia 4 de dezembro do ano passado. Neste período, o clube soma também mais três derrotas e outro empate. O rubro-negro está em 10º com 33 pontos. No sábado (18), o time visita o Olympique de Marseille.

Sensação no primeiro turno, os Aiglons desperdiçaram pontos mais uma vez. Dentro do contexto da partida, após estar perdendo por dois gols, o empate ficou de bom tamanho, mas agora a diferença para o Monaco é de cinco pontos. O Nice hoje soma 53, contra 55 do PSG e 58 do rival monegasco. O próximo jogo será contra o Lorient, também no sábado.

Rennes domina boa parte da etapa inicial; Gol é anulado e depois validado

A partida começou muito movimentada e equilibrada, concentrada na faixa central do gramado. Mas em uma escapada pela esquerda, o Rennes abriu o placar com um golaço: tabelinha rápida, Sio deixou Amalfitano em ótima posição. O meio-campista teve tranquilidade para meter uma cavadinha e deixar Cardinale sem reação. A defesa do Nice estava aberta, erros individuais se acentuaram após o tento sofrido.

Os visitantes tinham mais posse de bola, porém com pouca efetividade. O Rennes demonstrava mais intensidade e velocidade. Aos 20 minutos, uma polêmica no Roazhon Park: escanteio cobrado por Amal, a defesa do Nice afastou para a intermediária. Prcic chutou rasteiro e Baysse tentou cortar, mas a bola foi para trás e Sio tocou no cantinho. O assistente marcou impedimento, mas voltou atrás. O marfinense estava em posição legal.

Apenas aos 29 minutos, o Nice construiu uma jogada perigosa: Souquet cruzou, Pléa ajeitou e Belhanda bateu cruzado, Costil encaixou. Aos poucos, os Aiglons foram crescendo na partida e ocupando o campo de ataque, mas ainda falhando atrás. Alassane Pléa sentiu uma lesão no joelho e deixou o campo. O grego Donis entrou na vaga do artilheiro. Na reta final, Amalfitano foi à linha de fundo, cruzou e Koziello quase marcou contra. Cardinalle fez grande defesa.

Jogo melhora muito e Nice vai buscar o empate

Com apenas 50 segundos da etapa final, o Rennes quase anotou o terceiro: Mubele recebeu bom passe na direita e levantou na área. Baysse chegou no último recurso cortando de cabeça, impedido um possível gol de Sio. Pouco depois, Mubele fez ótima jogada pela esquerda, passou por dois, mas no momento do chute acabou pegando mascado e desperdiçou grande chance.

Quando o Rennes era melhor, o Nice diminuiu a vantagem. Chantôme vacilou e perdeu a bola, Donis prendeu, girou, tocou para Eysseric e se lançou à frente. O camisa 13 acionou o grego em profundidade, que arrematou na saída de Costil. Os visitantes cresceram após o gol marcado, Cyprien teve grande oportunidade após cruzamento de Donis, mas chutou por cima do travessão.

A partida seguiu animada: André lançou Sio na esquerda, o camisa 13 viu a saída errada de Cardinale e chutou por cima; Dante acompanhou o trajeto da bola, que tirou tinta da trave. Do outro lado, Donis meteu uma meia lua no Pedro Mendes, invadiu a área e bateu cruzado de canhota, mas pela linha de fundo. O jogo era lá e cá. O Rennes saiu em contra-ataque e deixou a defesa aberta. Seri aproveitou e lançou Eysseric, que arrancou sozinho pelo meio. O camisa 13 bateu no canto e não deu chances para Costil.

Após cruzamento, Gelson Fernandes mandou para as redes, mas estava impedido. Pressionando, o Rennes quase fez o terceiro: Amalfitano cruzou, André cabeceou e Obbadi salvou em cima da linha. Nos acréscimos, as duas equipes se lançaram ao ataque, mas não conseguiram concretizar as jogadas. Um ponto para cada.