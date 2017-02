Saint-Étienne faz dever de casa e goleia lanterna Lorient na Ligue 1

O Saint-Étienne enfrentou o Lorient no Stade Geoffroy-Guichard em jogo válido pela 25ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (12). A equipe verde e branca, buscando se consolidar na zona de classificação das competições, encarou um adversário desesperado que está na zona de rebaixamento.

A equipe da casa foi mais eficiente e venceu por 4 a 0 com gols de Perrin, Veretout, Hamouma e Jorginho. Com o resultado manteve os verdes na quinta colocação com 39 pontos. Já os Merlus seguem na ultima colocação com 22 pontos.

E o próximo jogo do Saint-Étienne é contra o Manchester United no Old Trafford válido pela fase 16 avos de final da Uefa Europa League na próxima quinta-feira (16). Pela Ligue 1 o time verde e branco enfrenta o Montpellier no Stade De la Mosson no próximo domingo (19). Enquanto que o Lorient recebe o Nice no Stade Yves Allainmat no próximo sábado (18).

Os mandantes abriram o marcador aos 18 minutos. No cruzamento feito por Jorginho para área, a bola passou por Saivet, mas o capitão e zagueiro Perrin mandou para as redes, deixando sua equipe na frente do marcador.

Não demorou muito o segundo saiu dois minutos depois na jogada de Hamouma que tentou uma tabela com Monnet-Paquet, o defensor foi tentar afastar e a bola sobrou nos pés de Veretout que arrematou a bola ainda desviou em Peybernes e entrou para o gol.

Na etapa final o time mandante aumentou a vantagem aos seis minutos na assistência de Monnet-Paquet para Hamouma arrematar de chapa e ampliar ainda mais para o time da casa. E nos acréscimos, o português Jorginho fechou a conta, após pegar a sobra do chute arriscado por Roux, à bola tinha batido na trave e na cabeça de Lecomte e o atacante deixou sua marca.

Marseille joga mal e acaba derrotado pelo Nantes

No encerramento da rodada o Nantes jogou contra o Olympique de Marseille no Stade De la Beaujoire. Os canários buscando se afastar da zona rebaixamento enfrentou um adversário que buscava se firmar na parte de cima da tabela.

Os mandantes jogaram melhor e venceram por 3 a 2 com gols de Diego Carlos, Stepinski e Thomasson. Para os visitantes, os gols foram de Gomis, duas vezes. O resultado afastou os canários da zona de rebaixamento, o levando para 12° com 29 pontos. Já os marselheses se mantiveram na sexta colocação com 36 pontos.

A próxima partida do Nantes é contra o Metz no Stade Saint-Symphorien. Enquanto que o Olympique de Marseille recebe o Rennes no Stade Velodrome. Os jogos serão realizados no próximo sábado (18).