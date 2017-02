Sem Thiago Silva, PSG tenta parar poder de fogo do Barcelona

O Parc des Princes será o placo do grande duelo entre Paris Saint-Germain e Barcelona, jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League que acontecerá nesta terça-feira (14). O encontro coloca frente a frente uma equipe que cai nas quartas há quatro temporadas seguidas e outra que é uma das favoritas ao título deste ano. A bola rola às 17h45, com cobertura da VAVEL Brasil.

PSG e Barcelona já se enfrentaram em nove partidas oficiais. Foram quatro vitórias dos catalães contra apenas duas dos franceses. Além disso, aconteceram outros três empates. O último jogo entre as equipes aconteceu dia 21 de abril de 2015, quando o Barcelona venceu o Paris por 2 a 0, com dois gols de Neymar.

Em seus respectivos campeonatos nacionais, os dois times estão na segunda colocação. O clube da capital possui 55 pontos e está três atrás do líder Monaco, em uma das disputas mais intensas do continente. Enquanto isso, o Barça tem 48 pontos e está apenas um ponto atrás do rival Real Madrid. Os adversários desta terça também somam uma longa sequencia sem derrotas. O último revés dos parisienses foi em 17 de dezembro, contra o Guingamp. Os culés perderam pela última vez dia 5 de janeiro, para o Athletic Bilbao.

Thiago Silva cortado, grande problema para Unai Emery

O capitão do PSG desfalcará o clube mais uma vez. Thiago Silva não treinou com o elenco nesta segunda-feira (13) e não foi relacionado para o primeiro jogo contra o Barça. Ele já havia ficado de fora do jogo contra o Bordeaux por conta de dores musculares. O jovem Kimpembe deverá formar a dupla de zaga com Marquinhos. Thiago Motta, suspenso, também não joga.

Edinson Cavani vem se destacando nesta temporada, liderando a lista de artilheiros da Ligue 1. A vitória no jogo de logo mais certamente dependerá de seu desempenho. Ele participou da entrevista coletiva e disse: “Como todas as partidas, entro em campo com a mesma ambição: vencer. Assim como meus companheiros. Iremos enfrentar uma equipe muito forte, com muita história. Mas estamos focados em campo, no que podemos fazer para vencer e chegar mais perto de nosso objetivo. Temos que ir com tudo para vencer essa partida.”

Unai Emery conseguiu uma boa sequencia nas últimas semanas e viu as críticas diminuírem, mas elas ainda persistem. O técnico do PSG ressaltou a importância do jogo: “Escrevemos novas histórias a cada partida. Não nos sentimos inferiores a ninguém. Temos jogadores muito importantes que crescem no clube, querem crescer ainda mais no PSG e querem realizar uma bela história profissional tanto individual quanto coletiva. Estamos falando de novos momentos, novos jogos. Dois jogos não são iguais. Há muitas maneiras de parar o adversário, mas isso dentro do que temos feito nos últimos tempos. Não faremos mudanças drásticas.”

“Contra o Barcelona é um momento muito particular que podemos aproveitar. Todos estão jogando para ganhar essa fase eliminatória. Queremos jogar contra os melhores times da Europa e do mundo. É minha responsabilidade seguir pensando de modo positivo, com a confiança que tenho nos jogadores. O grupo está muito motivado para dar o melhor no jogo de amanhã. Queremos passar e temos de jogar bem. Temos capacidade para isso”, disse.

“Queremos ganhar e ter uma volta mais tranquila”

Luis Enrique participou da entrevista pré-jogo e elogiou o técnico adversário, que comandou por algumas temporadas o Sevilla: “Ele nos conhece perfeitamente. É um dos melhores treinadores do futebol espanhol e um dos mais valorizados a nível europeu. Um técnico que estuda bem o rival, que tem seu próprio estilo de jogo e sua própria filosofia. O PSG está em um nível alto, espero a mesma imagem que eles passaram, com um 4-3-3 no ataque e um 4-1-4-1 na defesa.”

André Gomes revelou aos microfones que o Barcelona pretende voltar para casa com a vitória na bagagem, levando a vantagem para o Camp Nou: “Queremos ganhar e ter uma volta mais tranquila. O PSG tem grandes jogadores e muita qualidade. Contratou bons jogadores no mercado de inverno. O Zlatan Ibrahimovic não está mais, mas o Edinson Cavani sim, e ele marcou muitos gols.”

“Eles têm um meio de campo muito forte e uma equipe completa que ganhou as últimas ligas sem problemas, jogam em casa e é preciso respeitar isso, mas queremos vencer. Neste tipo de eliminatórias não é importante falar de favoritos. Estão aqui as 16 melhores equipas do momento. Esperamos jogos complicados”, concluiu André.

O Barcelona terá três desfalques para a partida: Mascherano, Aleix Vidal e Arda Turan não viajaram. O francês Umtiti, ex-Lyon, deve entrar na zaga. O meio-campo será formado por Busquets, Rakitic e Iniesta. Rafinha treinou com uma máscara para proteger o rosto, ele sofreu um choque com Ter Stegen e terá que usar o equipamento de proteção por um tempo. Vidal ficará cinco meses fora, Sergi Roberto vai jogar na lateral-direita.