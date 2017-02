Emery destaca atuação coletiva na vitória contra o Barcelona: "Nos entregamos"

Foto Divulgação / PSG

Na terça feira (14), PSG e Barcelona protagonizaram o primeiro duelo das oitavas de final da Uefa Champions League, em Paris. E o time da casa, com gols de Di María (duas vezes), Draxler e Cavani, além de ótima atuação coletiva, conseguiu construir o placar de 4 a 0, que deixa o PSG com boa vantagem para o jogo de volta, em Barcelona, no próximo dia 08.

O treinador Unai Emery, após o jogo se mostrou muito feliz com a atuação de sua equipe e valorizou as atuações de todos os jogadores: "Nós realizamos uma grande partida, com muita entrega e solidariedade. Estávamos focados durante os 90 minutos e demonstramos eficácia individual e coletiva para ganhar o jogo. Hoje estou muito feliz, porque a equipe fez uma grande partida, mostrou um belo estado de espírito e fez os torcedores vibrarem", disse o treinador, que foi muito elogiado pelo armação do time, mas fez questão de dividir o mérito do resultado com os jogadores: "Quando o time ganha, todos nós ganhamos, quando perde, nós todos perdemos. Eu sou o treinador, mas eu acho que eu sou apenas uma pessoa no colectivo".

Apesar da larga vantagem adquirida no Parc des Princes, o espanhol salientou que não há nada decidido: "Temos agora de continuar a trabalhar para ir bem na volta. Tenho um grande respeito pelo Barcelona e a mensagem era clara no vestiário: 'ainda há 90 minutos'. É muito tempo, muita coisa pode acontecer durante esse tempo e vamos sofrer lá em Barcelona. Você tem que jogar com cautela, de forma eficaz e manter o foco no jogo de volta".

Unai Emery também elogiou a categoria de base parisiense, que foi representada na partida por Kimpembe, Rabiot e Nkunku, que entrou no segundo tempo: "O centro de formação do PSG tem muito bons jogadores. Como eu disse, eles mereciam estar aqui para jogar e ter um jogo como o de hoje. Fico feliz por todos eles".

O zagueiro Kimpembe, que fez sua estreia em jogos de Liga dos Campeões, mas que teve boa atuação, mesmo diante do poderoso Barcelona, falou sobre a partida: "Foram muitas emoções! Foi um jogo como nenhum outro, onde não conseguimos nos preparar todos juntos. Uma vitória, quatro gols marcados e nenhum sofrido, isso é incrível! É um sonho que se torna realidade. Tudo correu bem para nós. Antes do jogo, meus colegas me deram conselhos e disseram que tinham confiança em mim".

Autor dois gols, a partida foi especial para Angel Di María. O argentino completou nesta terça feira 29 anos de idade e respondeu a confiança depositada por Emery sendo decisivo no jogo: "Nós trabalhamos duro visando esta partida. Foi um duelo muito difícil, um jogo especial, contra um dos melhores times do mundo. Fizemos de tudo para cumprir nosso objetivo e daremos o nosso máximo também no Camp Nou, onde será mais difícil ainda".

O Paris Saint-Germain agora da um tempo da Champions League, onde terá o segundo confronto decisivo pela vaga nas quarta de final do torneio em 8 de Março, e volta suas atenções à Ligue 1. Domingo (19) tem jogo contra o Toulouse, em Paris, e o PSG precisa da vitória para quem sabe colar com o mesmo número de pontos, ou manter se próximo, do líder Monaco.