Marcelo Bielsa será técnico do Lille a partir da próxima temporada

Foto: Valerio Pennicino/Getty Images

Marcelo Bielsa está de volta ao futebol francês! Na manhã deste domingo (19), o Lille confirmou as especulações e anunciou que o argentino será técnico da equipe a partir da próxima temporada. Segundo informações oficiais, “El Loco” assinou contrato por dois anos. A vinda do treinador era desejo do novo acionista majoritário do clube, Gerard Lopez, que pretende elevar o patamar dos Dogues.

A última equipe de Bielsa foi o Olympique de Marseille. O técnico pediu demissão dia 8 de agosto de 2015, na primeira rodada daquela temporada. Marcelo alegou problemas e desacordos com a diretoria. Pelo OM, foram 41 partidas, com 27 vitórias, sete empates e 12 derrotas. Em julho do ano passado, ele foi contratado pela Lazio, mas rescindiu o contrato dois dias depois, sendo processado pelo clube italiano.

Marc Ingla, diretor geral do Lille, revelou a proximidade entre o novo mandatário e o treinador argentino: “Não é segredo que Gérard Lopez e Marcelo Bielsa são próximos e conversaram por algum tempo sobre esta oportunidade. Sempre pensamos que Marcelo era a melhor pessoa, por sua filosofia de futebol e sua experiência, rigor e profissionalismo, para construir conosco o projeto de vitórias para o futuro do time.”

Até o final desta temporada, o Lille será comandado por outro velho conhecido do Marseille: Franck Passi, aquele que assumiu os marselheses quando Bielsa deixou o cargo no início daquela temporada. A equipe se movimentou no mercado e trouxe: Anwar El Ghazi (Ajax), Farès Bahlouli (Monaco), Júnior Alonso (Cerro), Xeka (Braga), Gabriel (Avaí) e Ricardo Kishna (Lazio), entre outros. A promessa é de mais contratações para a janela do meio do ano.

Brigando na parte de baixo da tabela, o Lille venceu neste sábado (18) o Caen por 1 a 0, gol de El Ghazi. O time está na 14ª colocação com 29 pontos. Mesmo com o bom resultado, o time segue próximo à zona de rebaixamento da Ligue 1.

Bielsa é famoso por sua filosofia e forma de trabalho. Pelo Newell's Old Boys, Marcelo foi bicampeão argentino e finalista da Libertadores em 1992. Em 1998, levantou o caneco nacional com o Vélez Sarsfield. Com o Athletic Bilbao, foi finalista da Europa League e da Copa do Rei da Espanha. Seu grande título foi o ouro olímpico com a Argentina em 2004.