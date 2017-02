Lyon bate Dijon de virada e amplia vantagem na briga por Europa League

O Lyon recebeu o Dijon no Stade des Lumières em jogo válido pela 26ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (19). A equipe da casa criou inúmeras chances, passou por momentos difíceis na partida, mas conseguiu vencer de virada pelo placar de 4 a 2.

Os gols foram de Coretin Tolisso, duas vezes, Lacazette, em cobrança de pênalti, e Fekir. Para os visitantes, os tentos foram de Júlio Tavares e Diony. Com o resultado, os gones seguem na quarta colocação com 43 pontos. Já o FCO caiu para 16ª colocação com 27 pontos.

O próximo jogo do Lyon será contra o AZ Alkmaar nesse mesmo estádio, em partida válida pelo jogo de volta da fase 16 avos de final da Uefa Europa League, na próxima quinta-feira (23). Pela Ligue 1, os gones recebem o Metz no próximo domingo (26). Enquanto que o Dijon enfrenta o Nantes no Stade de la Beaujoire na próxima sexta-feira (24).

O time da casa teve sua primeira oportunidade de gol aos 11 minutos: em cobrança de escanteia batido por Ghezzal, a bola chegou a Gonalons que desviou, mas Tolisso atento empurrou para as redes, deixando os mandantes em vantagem.

Minutos depois, os visitantes chegaram ao empate aos 29 minutos da mesma forma: em cobrança de escanteio levantado pelo experiente Balmont, a defesa afastou e a bola retornou para o mesmo jogador, que mandou na área. Júlio Tavares desviou de cabeça, igualando o confronto.

A virada do FCO veio no inicio da segunda etapa, aos três minutos. Numa saída errada de Gonalons, o capitão da equipe foi desarmado por Belmonte, que tocou para Diony mandar para o fundo do gol e colocar sua equipe na frente do marcador.

Mas aos 35 minutos, a reação dos mandantes começou numa pancada de fora da área de Tolisso, o volante recebeu de Depay e arriscou com violência, contando com a colaboração do goleiro para Reynet para deixar novamente igual.

Não demorou muito para a segunda virada do jogo. Aos 39 minutos, o artilheiro da equipe, Alexandre Lacazette, cobrou o pênalti e converteu, colocando os gones em vantagem no marcador e fazendo seu 21° gol na competição. Aos 45 minutos, marcaram mais um com Fekir, o atacante recebeu de Jallet e mandou no canto direito do goleiro, decretando a vitória aos mandantes.

Bordeaux supera Guingamp e continua na briga por vaga em competições europeias

O Bordeaux enfrentou o Guingamp no Stade Matmut Atlantique. A equipe da casa foi superior e venceu por 3 a 0. Os gols foram de Kamano, Pallois e Laborde. O resultado manteve os girondins na sétima colocação com 39 pontos. Já o EAG está em oitavo com 34 pontos.

Na próxima partida, o Bordeaux enfrentará o Lille no Stade Pierre-Mauroy. Enquanto que o Guingamp recebe o Monaco no Stade Du Roudourou, os jogos serão realizados no próximo sábado (25).

Saint-Étienne sai na frente, mas Montpellier marca dois na etapa final e vence de virada

No Stade de la Mosson, o Montpellier encarou o Saint-Étienne. Os mandantes foram insistentes e venceram de virada por 2 a 1, com gols de Lasne e Mounié. Para os visitantes o gol foi marcado por Monnet-Paquet. O resultado levou o HSC para 11° colocação com 32 pontos. Já o ASSE se manteve na quinta colocação com 39 pontos.

O próximo jogo do Montpellier será contra o Nice no Allianz Riviera na próxima sexta-feira (24). Enquanto que o Saint-Étienne recebe o Caen no Stade Geoffroy-Guichard no próximo domingo (26). Antes os verdes enfrentam pelo jogo de volta da fase 16 avos de final da Uefa Europa League o Manchester United na próxima quarta-feira (22).