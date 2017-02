Emery se decepciona com empate e chance perdida de encostar no Monaco

Foto Divulgação / PSG

Neste domingo (19), o PSG recebeu o Toulouse no Parc des Princes pela 26ª rodada da Ligue 1. Após a vitória sobre o Barcelona, a expectativa dos parisienses era que os três pontos viessem e que a liderança para o Monaco, que empatou com o Bastia, diminuísse para um ponto. Mas, as coisas não ocorreram como o esperado. Pelo menos para os comandados de Unai Emery, que não conseguiram vencer a defesa do Toulouse e o jogo terminou em 0 a 0.

O treinador Unai Emery lamentou a chance perdida de chegar perto da liderança e falou da dificuldade de enfrentar defesa bem postadas: "Tivemos uma boa oportunidade. A equipe mereceu a vitória, mas assim como ocorreu contra o Lille, o adversário se fechou na defesa e nos causou problemas nas transições. Faltou eficiência. É uma decepção, porque nós perdemos uma boa oportunidade".

No entanto, Emery olhou para frente, para o clássico contra o Olympique de Marseille no próximo domingo mais especificamente, e não jogou a toalha no campeonato francês: "Temos agora de pensar no próximo jogo, no domingo, em Marselha. A equipe que for a mais regular ganhará o campeonato. Vamos continuar".

O zagueiro Marquinhos também se mostrou chateado com o resultado: "Estamos frustrados esta noite, nós perdemos uma boa oportunidade. Durante o jogo, tentamos bastante. Na primeira metade faltou agressividade. Melhoramos depois do intervalo, mas não tivemos sorte". No entanto, o defensor brasileiro lembrou da boa fase da equipe e mostrou confiança na equipe: "Temos que manter a cabeça erguida e continuar trabalhando. Nós estávamos em uma boa sequência, e não devemos parar por aqui. Ainda temos algumas partidas muito importantes a disputar, começando com a de domingo (contra o Marselha). Vamos trabalhar para voltar mais forte".

O Paris terá agora a semana livre de jogos e poderá ficar somente no clássico contra o Marseille no próximo domingo (26), pela Ligue 1. Na tabela de classificação do campeonato francês, o PSG manteve a vice liderança, porém, agora o Nice está colado com o mesmo número de pontos (os parisienses ficam a frente por conta do saldo de gols).