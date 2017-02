Artilheiro do Nice, Alassane Pléa sofre grave lesão e está fora da temporada

Alessandre Plea era o principal destaque do Nice até o momento. (Foto: Reprodução/ OGC Nice)

Uma das maiores sensações do Nice neste início de temporada vai perder o restante da temporada. Trata-se do francês Alassane Plea. O atacante se lesionou durante a partida contra o Rennes, no dia 12 de fevereiro. Nesta segunda feira (20), ele passou por uma artroscópica no joelho direito, em consequências foi submetido a uma cirurgia em Lyon.

Ele será afastado dos gramados até o final da temporada. A ausência será muito sentida, pois o jogador é o melhor marcador do time da Reviera, ao todo foram marcados 14 tentos em todas as competições oficiais. A grande dúvida de quem o substituirá persiste. Vários jornais franceses questionam quem será o seu suplente.

O clube não confirmou, mas inicialmente o problema de Pléa seria no ligamento colateral lateral, além de um estiramento no músculo poplíteo. Pelo que indica a imprensa francesa, houve uma lesão grave no menisco lateral. Período médio de recuperação é de seis a oito meses.

O periódico Nice Matin, tradicional na região da Côte d'Azur, publicou uma matéria apontando os possíveis substitutos, tais como Mário Balotelli, na qual deverá ter a confiança novamente depositada em cima de suas costas. Mas a desconfiança diante do camisa 9 voltou, principalmente após o italiano ter sido expulso na vitória de 2 a 0 diante o Lorient, fora de casa, no último sábado. O grego Donis também concorre a vaga na equipe titular.

O Nice atualmente encontra-se em terceiro lugar na Ligue 1, em igualdade pontual com o PSG em 56 pontos e três atrás do líder Monaco, com 59. A grande diferença do segundo para o terceiro colocado na tabela de classificação é o saldo de gols, na qual os parisienses marcaram 50 contra apenas 42 do clube do litoral da França.

O próximo confronto dos rubro negros será duelando com o Montpellier, na Allianz Riviera, dentro de casa, as 16h45, novamente no sábado (27). Até lá, o técnico Lucien Favren corre contra o tempo para repor a ausência da maior estrela do time até agora.