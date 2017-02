Bernardo Silva acredita em virada do Monaco em cima do Manchester City: "É possível"

Foto: AFP

Após a derrota de 5 a 3 para o Manchester City jogando na Inglaterra, o Monaco tem a obrigação de vencer acima dos dois tentos de diferença. Para Bernardo Silva, português dono de uma grande exibição na última terça-feira (21), diante os ingleses, em entrevista à emissora Bein Sports, comentou o fato de sua equipe ter portado bem até mais que a metade da partida .

"Sabíamos que encontramos uma equipe muito forte, não é fácil de jogar no Manchester City. Penso que jogamos bem durante os primeiros 60 minutos. Depois, não fomos capazes de manter esta vantagem, infelizmente", lamentou.

Ao analisar o placar pelo principado, o jogador foi curto: "Os dois gols realizados por escanteios podem ser evitados", ressaltando uma possível falha defensiva no lance.

Segundo Silva, mesmo com a derrota no Etihad, há chances reais classificação: "Para o jogo (retorno quarta feira, 15 de março, no Louis II) em casa, é possível. Você tem que marcar dois gols e não tomar muito. Vamos ver." Finalizou.

O meio campista português, vem somando boas atuações desde que chegou ao principado em 2015 vindo do Benfica. Com 9 gols marcados em 38 jogos. Tornando-se, o principal nome do clube nesta temporada. Segundo a imprensa europeia, times da Premier League poderão levá-lo no segundo semestre.

O Monaco de Bernardo Silva, volta suas atenções para Ligue 1 na qual enfrentará o Guingamp, sábado (25), às 13h, fora de casa. O Rouge ent Blanc (vermelho e branco em português), é o líder do campeonato com 59 pontos, três acima do segundo e terceiro colocado, PSG e Nice, respectivamente.