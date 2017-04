Lucas se torna brasileiro com maior número de partidas no PSG

Foto Divulgação / PSG

Ao entrar durante a partida desta sexta-feira (14), contra o Angers fora de casa, Lucas foi importante não só por dar a assistência para o segundo gol de Di María, que deu números finais ao placar, mas também para quebrar um recorde: O meia-atacante revelado pelo São Paulo se tornou o jogador brasileiro com mais jogos pelo Paris Saint-Germain, com 216 jogos, um a mais que o ídolo parisiense e são-paulino Raí.

Desde o final de 2012 em Paris, numa das transferências mais caras do futebol brasileiro por um valor em torno € 40 milhões, Lucas tem mostrado crescimento a cada temporada e em 2016/17 mostra sua face mais decisiva. Até aqui, são 16 gols e 11 assistências, superando os 13 gols e cinco assistências da temporada passada inteira. Esses números são reflexo da importância que o jogador tem ganho no grupo: em 2016/17, são 2.108 minutos em campo, sendo o 2º jogador que mais esteve jogando, perdendo somente para Cavani.

Feliz com o feito, Lucas comentou: "Fico muito feliz e honrado de atingir uma marca como esta. Estou construindo minha história a cada dia e quero deixar o meu nome no PSG". E esta história tem sido escrita com muitos títulos. Desde que aterrissou em Paris, Lucas já faturou 14 títulos: Quatro Ligue 1, duas Copas da França, quatro Copas da Liga e ainda quatro Trophée des Champions (como é chamada a supercopa na França).

Apesar dos grandes feitos, Lucas ainda não conseguiu ser titular absoluto do time e sofre com a grande concorrência, devido as grandes contratações que o PSG faz a cada ano. Por isso, neste mês, a rádio francesa RMC divulgou que Lucas poderia estar na lista de possíveis saídas do clube na próxima temporada.