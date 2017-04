Jogo em Bastia é adiado após múltiplas agressões dos torcedores contra jogadores do Lyon

Torcedor invade o campo e agride jogador do Lyon (Foto: Pascal Pochard-Casabianca/AFP/Getty Images)

O que era pra ser uma partida, acabou virando um tumulto. Foi isso que aconteceu neste domingo (16), no jogo do Bastia e Lyon. O duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Francês foi interrompido após torcedores do Bastia invadirem o campo para agredirem jogadores do Lyon, quando os visitantes ainda aqueciam no gramado.

O princípio de confusão foi apartado, e após 50 minutos de atraso os atletas seguiram às pressas de volta ao vestiário, onde jogaram apenas o primeiro tempo. Na saída para o intervalo, houve mais confusão: na saída para o vestirário, Anthony Lopes foi abordado por um "torcedor", que tentou bater no goleiro. Além disso, outra briga foi iniciada, envolvendo um funcionário do Bastia. O jogo pela 33ª rodada da Ligue 1 no estádio Armand-Césari foi adiado. O presidente do OL, Jean-Michel Aulas, se reuniu com a arbitragem nos vestiários.

LFP solta nota cancelando a partida

Depois do Lyon informar aos árbitros que se recusavam a voltar ao campo após a série de conflitos, a LFP - Liga de Futebol Profissional informou que na próxima quinta-feira (21) o comitê disciplinar da LFP analisará a questão dos incidentes da partida e ainda soltou uma nota por meio das redes sociais cancelando a partida.

"Esta interrupção final foi feita de acordo com as instruções emitidas pelo Diretor do Departamento de Segurança Pública durante a reunião para solucionar a crise."

"Na sequência dos incidentes graves durante o aquecimento, o DDSP tinha de fato tomado a decisão de jogar a partida, mas com a paralisação ao menor incidente. Diante do comportamento inqualificável de alguns fãs no Armand-Cesari, os representantes da LFP em Bastia tomaram todas as medidas a fim de proceder a proibições no estádio contra indivíduos considerados responsáveis, e todas as medidas para garantir a segurança dos jogos em seu estádio."

Na Europa League já havia ocorrido confusão envolvendo o Lyon

Confronto envolvendo torcedores não é o primeiro nesta semana com o Lyon na qual teve um jogo atrasado na última quinta pela Europa League por conta de problemas nas arquibancadas, e uma confusão com torcedores do Besiktas gerou invasão do gramado do estádio Parc Olympique Lyonnais, na França, e impediu o início da partida na hora marcada. Após 45 minutos de atraso, o jogo teve início.

