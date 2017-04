Thauvin anota dois e Olympique de Marseille goleia Saint-Étienne

Foto: Divulgação/Uefa

O Olympique de Marseille encarou o Saint-Étienne, no Stade Velodrome, em partida válida pelo encerramento da 33ª rodada da Ligue 1 2016/17, neste domingo (16). As duas equipes ainda brigando por vaga na próxima edição da Uefa Europa League fizeram jogo decisivo para ver quem ainda lutará pela conquista da última vaga do segundo torneio mais importante do velho continente.

Os mandantes foram mais eficientes e venceram pelo placar de 4 a 0 com gols de Thauvin, duas vezes, Gomis e Payet. O resultado manteve os marselheses na sexta colocação com 51 pontos. Já os verde e branco estão em sétimo com 45 pontos.

A próxima partida do Olympique de Marseille será diante do Nancy no Stade Marcel-Picot, na próxima sexta-feira (21). Enquanto que o Saint-Étienne recebe o Rennes no Stade Geoffroy-Guichard, no próximo domingo (23).

Os mandantes abriram o marcador aos 22 minutos, na boa jogada de Payet que se livrou dos marcadores e serviu para Sanson dar de bandeja para Thauvin arrematar de chapa, colocando sua equipe em vantagem no marcador.

Não demorou muito para os mandantes aumentarem o marcador. Após a roubada na saída de bola do adversário, Payet tabelou com Thauvin que depois passou para Gomis dominar e arriscar cruzado, ampliando para o Olympique de Marseille.

Já na segunda etapa, os mandantes fizeram o terceiro aos 13 minutos na intervenção de Sakai. O lateral interviu o ataque adversário e desarmou, depois passou para Thauvin invadir a área e mandar cruzado e marcar seu segundo gol na partida.

Nos acréscimos da partida, o OM aotou o quatro gol em outro contra-ataque: N’Jie passou para Sanson ajeitar para Payet dominar e mandar de canhota, decretando o triunfo aos mandantes que continuam na briga por uma em competições europeias da próxima temporada.