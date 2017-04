Bordeaux vence Nantes fora de casa e se consolida na briga por Europa League

Foto: Divulgação/Bordeaux

Na manhã deste domingo (16), o Girondins de Bordeaux superou o Nantes pelo placar de 1 a 0. O jogo foi válido pela 33ª rodada da Ligue 1 e foi realizado no Estádio La Beaujoire, casa do Nantes. O gol que deu a vitória para os visitantes foi marcado pelo meio campo Younousse Sankharém, aos 20 minutos da etapa complementar, em um chute de fora da área.

Com a vitória de hoje, o Bordeaux chegou aos 52 pontos, consolidando-se na quinta colocação do Campeonato Francês e, consequentemente, se mantendo vivo na briga por uma vaga na Liga Europa. Já o Nantes, com o revés de hoje, não tem mais chances de conseguir uma vaga para as copas europeias.

A primeira etapa do "Derby do Atlântico" careceu de emoções na primeira etapa. No entanto, aos 11 minutos do primeiro tempo, a torcida do Nantes fez questão de relembrar da rivalidade existente com o Bordeaux e acendeu diversos sinalizadores na arquibancada. A fumaça proveniente dos artefatos fez com que o árbitro da partida, François Letexier, paralisasse a partida por 3 minutos.

Após o reinício da partida, os donos da casa quase abriram o placar com Djidji. Aos 43 minutos, foi a vez do Bordeaux tentar abrir o placar com um chute de longa distância dado por Kamano, que foi desviado pelo zagueiro Djidji. Nesse mesmo minuto, o atacante do time visitante, Gaetan Laborbe, acertou uma perigosa cabeçada, que foi defendida por Dupe.

A etapa complementar, assim como o primeiro tempo, foi pouco movimentada. O único lance de perigo foi a jogada que originou o gol que deu a vitória ao Bordeaux. Depois de roubar a bola de Abdoulaye Touré no círculo central, o meia Vada fez um passe para Kamano. Este, por sua vez, passou a bola para Sankharé, que acertou um chute de perna esquerda, de fora da área. O goleiro Dupe tentou fazer a defesa, mas a bola passou entre as suas pernas.

O Bordeaux teve a chance de ampliar o placar no último minuto com Malcom, mas o gol foi impedido por Djidji e Dupe.

Na próxima rodada, o Bordeaux receberá o Bastia no Estádio Matmut Atlantique. Já o Nantes irá a Caen enfrentar os donos da casa.