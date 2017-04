Verratti vê Thiago Silva no mesmo nível de Sergio Ramos e exalta: "Um verdadeiro capitão"

Verratti é titular indiscutível no meio-campo do PSG (Foto: Aurelien Meunier/Getty Images)

Para Marco Verratti, meio-campista do Paris Saint-Germain, o zagueiro Thiago Silva está no mesmo nível de Sergio Ramos, do Real Madrid. Em um texto escrito para o site Goal, o jogador italiano encheu a bola do brasileiro e afirmou que o capitão do time parisiense é mais completo que Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, dupla de zaga da Juventus e companheiros de Verratti na Seleção Italiana.

“O capitão! (sic) O monstro! (sic) Ele é impressionante. É um dos melhores defensores do mundo, juntamente com Sergio Ramos. Eu também poderia acrescentar Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, mas eles precisam um do outro, enquanto Thiago Silva pode ser forte ainda sozinho. É um verdadeiro capitão, fala muito no vestiário”, escreveu.

"É um verdadeiro capitão, fala muito no vestiário", diz Verratti, sobre Thiago Silva (Foto: Xavier Laine/Getty Images)

Verratti também rasgou elogios a outro brasileiro: Marquinhos. Com o retorno de David Luiz ao Chelsea no início desta temporada, Marquinhos virou titular absoluto da zaga do PSG ao lado de Thiago Silva. De acordo com Verratti, o brasileiro tem tudo para se tornar um dos melhores defensores do mundo se repetir o desempenho de seu companheiro de zaga no clube francês.

“’Marqui’ realmente tem uma grande vantagem em ter a oportunidade de jogar ao lado de Thiago Silva. Ele teve a sorte de crescer ao lado de um jogador assim. Agora ele deve pensar em si mesmo, para se tornar um dos melhores. Ele jogou muito neste ano e está ganhando muita experiência. Ele tem muitos anos pela frente em Paris”, afirmou Verratti, que ainda revelou uma característica de Marquinhos que foge aos conceitos do futebol: “Eu tenho um ótimo relacionamento com ele porque ele é um excelente dançarino”.

Nesta temporada, Thiago Silva disputou 34 jogos (foi titular em todos) pelo PSG e marcou seis gols. O camisa 2 está lesionado e não participou dos últimos quatro jogos da equipe francesa. Marquinhos, por sua vez, tem três partidas a mais que Thiago Silva vestindo a camisa do PSG em 2016/17. O camisa 5 contabiliza apenas um gol na temporada.