PSG vence Metz com gol no último lance e segue próximo ao líder Monaco

Na tarde desta terça-feira (18), no Stade Saint-Symphorien, o Paris Saint-Germain visitou o Metz em partida remarcada pela 31ª rodada da Ligue 1. O cenário era muito favorável ao time da capital, e tudo estava dentro do roteiro previsto, mas um empate no segundo tempo quase colocou tudo a perder. Porém, no último lance do jogo, Blaise Matuidi fez de cabeça e garantiu o 3 a 2.

O volante francês foi o grande destaque da partida com dois gols. Cavani anotou o outro tento parisiense. Jouffre e Diabaté fizeram os gols para o time da casa. O resultado deixa o PSG com a mesma pontuação do líder Monaco, ambos estão com 77 pontos. Os monegascos ainda farão um jogo remarcado, assim como o PSG fez nesta tarde. O Metz segue em 15º com 36 pontos.

As duas equipes voltam a campo no sábado (18). Às 12h, o PSG recebe o Montpellier. Depois, às 15h, o Metz visita o Lorient, em briga envolvendo times da parte de baixo da tabela.

Como tradicional em jogos do Paris Saint-Germain contra pequenos e médios, a equipe da capital ditava o ritmo e mantinha a posse trocando passes. A primeira boa chance veio com Matuidi, que chutou por cima do travessão. Pouco depois, Di María acionou Maxwell pela esquerda, o brasileiro cruzou rasteiro para Lucas, que sozinho, na segunda trave, conseguiu errar o arremate e mandar de volta para o meio da área.

Naturalmente, os parisienses ocupavam o campo ofensivo e deixavam o Metz correr atrás da bola. Essa superioridade resultou no primeiro gol da partida: pela esquerda, Maxwell cruzou na medida para Cavani, que na risca da pequena área só teve o trabalho de cabecear para as redes. Três minutos mais tarde, o lateral brasileiro deu mais uma assistência, desta vez para Matuidi: o camisa 17 tocou para o volante, que chegou batendo de bico, superando o japonês Kawashima. No final da etapa, Lejeune cruzou para Erdinç, mas o atacante cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o Metz assustou: Doukouré aproveitou erro da defesa do PSG e chutou rasteiro, a bola passou ao lado da trave direita de Trapp. Vendo o desenrolar da partida, buscando manter mais a bola e deixa o tempo passar sem sofrer tantos riscos, Unai Emery sacou Di María e colocou Pastore. Aos poucos, os visitantes cadenciaram o jogo e o ritmo caiu bastante. Somado a isso, muitos erros de passe aconteceram.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o brasileiro Lucas deixou o gramado para a entrada de Gonçalo Guedes. O camisa 7 teve participação discreta, desperdiçando algumas investidas ofensivas. No mesmo momento, Jouffre entrou pelo Metz. E momentos depois, o jogador descontou. Cobrança de falta batida por cima da barreira, a bola caiu no canto e Trapp não alcançou. O tento animou a torcida mandante.

Na reta final, Cavani perdeu duas boas oportunidades. Verratti lançou o uruguaio, que tentou o toque por cima do goleiro, mas a bola saiu pela linha de fundo. No lance seguinte, o camisa 9 cobrou falta com força, mas a bola subiu demais. Quando parecia que tudo estava resolvido, o Metz surpreendeu mais uma vez: Sarr fez um cruzamento despretensioso para o meio, Diabaté se antecipou ao marcador e desviou sutilmente, vencendo Trapp. Nos acréscimos, Jouffre bateu por cima da barreira e a bola acerta o travessão, arrancando gritos da torcida.

Buscando um gol a todo custo, o PSG foi para o abafa e conseguiu o gol salvador no último lance, no bumba meu boi. Pastore cruzou para o tumulto e Matuidi cabeceou no contrapé do goleiro, fazendo o terceiro tento parisiense.