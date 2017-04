Após classificação, Leonardo Jardim afirma: "Esta equipe vai ficar na história da Champions"

Foto: Boris Horvat/AFP/Getty Images

A partida de volta entre Monaco e Borussia Dortmund foi realizada nesta quarta-feira (19), no Estádio Louis II. A equipe monegasca venceu por 3 a 1 com mais uma atuação importante do jovem Kylian Mbappé.

Com um gol aos três minutos de jogo, Mbappé chegou ao seu quinto nos mata-matas da Uefa Champions League. Falcao García - aos 17 minutos do primeiro tempo - e Valère Germain - aos 41 minutos do segundo tempo - fecharam a conta do Monaco na partida, enquanto Marco Reus descontou para o Borussia Dortmund, aos três minutos do segundo tempo.

Na entrevista após a partida, o técnico Leonardo Jardim tratou de exaltar sua equipe: "Esta é a primeira equipe que chegou à semifinal vindo da terceira eliminatória. Esta equipe vai ficar na história da Uefa Champions League".

Jardim comentou a respeito da partida e dos próximos possíveis adversários na Champions. "Fizemos um jogo muito difícil, sempre com grande ambição. Há três equipes muito boas, com muita experiência. Eles vão aproveitar e jogar com a nossa qualidade. As quatro equipes na semifinal pensam que podem ganhar a competição. Nós não somos favoritos, mas temos a ambição de nos classificarmos à final".

Leonardo Jardim ainda falou a respeito da atuação de seus jogadores em campo: "Todos os jogadores jogaram em alto nível esta noite. Estou muito satisfeito com o seu desempenho em tudo. A esta altura, não é para definir limites para os jogadores".

O técnico da equipe monegasca também destacou a importância da classificação do Monaco para seu país - esta foi a quarta vez que o time monegasco chegou às semifinais da Champions League, em sete participações. "Representamos todo um país. A França não costuma chegar a este nível".